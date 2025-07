Come Antonelli, vince e sogna: un altro baby italiano in Formula 1

Un giovane talento italiano si fa strada verso la massima serie. Ecco perché in Formula Uno potrebbe fare grandi numeri.

Nessuno – o quasi – approda in Formula Uno senza aver percorso una lunga strada fatta di gavetta e gare nei campionati minori, partendo da minorenni con i Go-Kart fino a salire in F3000, F3, F2 e poi come collaudatori o terzi piloti in qualche team minore del Circus. Nemmeno i grandi come Max Verstappen hanno avuto un percorso veloce o facile, sotto questo punto di vista.

Tra i piloti nel paddock uno dei più giovani, per esempio, è Kimi Antonelli, talento italiano fresco di Maturità che ha una lunga storia nei Kart da cui ha poi effettuato il salto in F4, passando alla F2 saltando a piè pari la F3 e facendo vedere già il suo talento. Dopo una decina di gare senza andare a punti, Kimi ha collezionato un paio di vittorie e vari arrivi a punti fino a trovarsi sesto in stagione nell’anno di esordio e terzo tra i giovani.

Questo percorso ha impressionato Mercedes che ha deciso quest’anno di dare un sedile all’italiano per permettergli di fare esperienza, dopo tutto, il podio di quest’anno – a parte i piccoli errori di inesperienza visti in pista – sembra promettere bene per il futuro di Kimi che ora, deve guardarsi da un possibile rivale. Un altro pilota italiano infatti si sta muovendo molto bene nelle serie minori.

Arriva un nuovo italiano in F1, le premesse sono ottime

Leonardo Fornaroli è un po’ più grande di Kimi: a soli 20 anni però, il pilota di Invicta Racing ha portato a casa il suo primo trionfo in Formula 2, un traguardo che per esempio ha traghettato Antonelli e molti altri colleghi in Formula Uno. Vincere nelle serie cadette è fondamentale per attirare l’attenzione dei top team, sempre molto attenti ai talenti emergenti.

Durante l’ultima gara che si è tenuta sul Circuito di Silverstone, il pilota italiano ha imitato le gesta di Kimi facendo issare il tricolore al suo arrivo al primo posto, ottenuto curiosamente davanti al figlio d’arte di un certo Juan Pablo Montoya… Fornaroli non è nuovo a “piccoli” trionfi. Si è già portato a casa mostrando una supremazia enorme il mondiale di F3 qualche tempo fa.

Il pilota italiano, quindi, è pronto per la Formula Uno? Intanto diamogli tempo di terminare la stagione di F2 in corso che avrà fine il 7 dicembre. Poi, anche in base ai movimenti del mercato e sopratutto delle prestazioni complessive in F2, il giovane pilota di Piacenza potrà valutare le sue opzioni e capire cosa fare del suo radioso futuro nel motorsport!