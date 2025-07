ESCLUSIVA SI Pedullà: “Torino verso la chiusura per Oristanio. Le cifre”

Gaetano Oristanio può tornare presto in Serie A. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Torino va verso la chiusura dell’affare con il Venezia, retrocesso la passata stagione in Serie B. Prestito oneroso con diritto di riscatto ben sotto i 10 milioni. Oristanio più Ngonge nella testa del Torino, dunque uno non esclude l’altro.