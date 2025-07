Fuochi d’artificio a Napoli: Lucca e Beukema i nuovi botti per difendere lo Scudetto

Ormai ci siamo anche per gli altri due botti annunciati. Il Napoli sta per ufficializzare l’acquisto di Lorenzo Lucca dall’Udinese e di Sam Beukema dal Bologna. Come riporta Alfredo Pedullà, l’attaccante italiano è in partenza da Milano a Roma per sostenere le visite mediche con il club partenopeo questo pomeriggio. Il Napoli poi sta organizzando anche quelle di Beukema sperando di riuscirsi nelle prossime ore. Per l’olandese poi è stato definitivamente risolto il discorso commissioni.

Per quanto riguarda Lucca, si tratta di una operazione sotto i 40 milioni, con il centravanti che è in lista del Napoli dallo scorso 8 maggio. Per Beukema invece si parla di 30 milioni più eventuali bonus, con un inseguimento partito il 13 marzo, come raccontato da Pedullà.

Sono solo gli ultimi colpi ad effetto centrati dal club di Aurelio De Laurentiis, che dopo le parole – dette ad Antonio Conte e ai media – è passato ai fatti insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Marianucci e soprattutto De Bruyne immediatamente, tanto per far capire le proprie intenzioni. Poi Noa Lang per dare un ricambio di lusso a Neres in attacco.

Conte per rimanere dov’era deve aver chiesto le necessarie garanzie di mercato e bisogna dire che in questo momento nessuna squadra fra le prime della classe si è mossa con la decisione degli azzurri, chiaramente intenzionati a difendere la vittoria dell’ultimo tricolore e a cercare di aprire un ciclo. O meglio, di continuarlo, dato che gli Scudetti sono stati 2 negli ultimi 3 anni.