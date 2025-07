Genoa, Leali: “Stiamo parlando di rinnovo. L’etichetta da nuovo Buffon? Hanno pesato più i prestiti”

Nicola Leali, portiere del Genoa, ha concesso un’intervista a Il Secolo XIX nella quale ha parlato della maggior consapevolezza acquisita nell’ultima stagione vissuta da protagonista: “Dopo tanti prestiti avevo bisogno di stabilità e fiducia” – racconta – “. Il Genoa me le ha date. E voglio fermarmi qui a lungo”, le sue parole.

Il legame con il club rossoblù si è rafforzato al punto che Leali ha rivelato l’intenzione di discutere un possibile prolungamento contrattuale, sottolineando quanto tenga alla squadra: “Rinnovo? Ne stiamo parlando” – rivela – “, la mia volontà è di rimanere qui, indossare questa maglia è un orgoglio”.

Poi Leali torna a parlare di quando era indicato come possibile successore di una leggenda come Gianluigi Buffon: “Non so se mi ha danneggiato questa etichetta o se invece hanno pesato i tanti prestiti” – osserva Leali – “. Andare a giocare mi ha aiutato a crescere e a migliorare, a un certo punto della carriera avevo però bisogno di una base, di una squadra dove fermarmi”, conclude.