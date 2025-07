Hamilton trema, mondiale a rischio: l’annuncio scuote la Formula 1

Lewis Hamilton inizia a preoccuparsi per il titolo. Adesso, la possibilità di fare un colossale passo indietro è concreta.

Ma Lewis Hamilton riuscirà a portare a casa il tanto ambito ottavo titolo di F1 prima di doversi ritirare? E’ la domanda non banale che tutti gli appassionati di motori si pongono. Qualcuno come Bernie Ecclestone, storico fondatore della FIA, è convinto di no: “Ci sono troppi grandi piloti lì davanti”, aveva risposto a questa domanda tempo fa. Altri ci credono e pensano che la stagione andata così male di Lewis sia solo dovuta ad un periodo di adattamento.

Il titolo che renderebbe Hamilton l’uomo più vincente della storia in Formula Uno per quest’anno è sicuramente un’utopia assoluta, visto il divario tra Ferrari e McLaren che ormai si avvia a portarsi a casa la doppietta ma sopratutto, tra Lewis ed i compatrioti Norris e Piastri che sono decisamente su un altro piano, se andiamo a guardare a costanza e punti totalizzati.

Pensate se però succedesse qualcosa di ancora più assurdo e Hamilton si vedesse addirittura rimuovere un mondiale dal palmares, una cosa che almeno sulla carta e a sentire l’atleta che ha tirato fuori questa idea potrebbe pure accadere. Scendendo a sei titoli, Lewis sarebbe meno vincente di Schumi e non gli basterebbe un’altra vittoria per ottenere il record tanto desiderato. Ma andiamo con ordine.

Hamilton “rischia” di perdere il primo titolo vinto…

Il primo mondiale che Lewis Hamilton conquistò meritatamente venne portato a casa per un solo punto davanti ad un pilota tra i più sfortunati nella storia. Il brasiliano Felipe Massa è un campione senza corona, un pilota che quando non ha visto la sfortuna ostacolarlo nella corsa al titolo, ha letteralmente perso per colpa di quello che potrebbe essere il più grande complotto della storia sportiva moderna…

Durante il GP di Singapore del 2008, Renault venne sospettata di aver organizzato una sorta di complotto ideato per favorire Fernando Alonso che lottava per la vittoria. Il pilota Nelson Piquet Junior infatti uscì di pista con un testacoda che sembrava orchestrato – lo aveva già fatto in qualifica! – per far entrare la safety car e impedire ai piloti, incluso Massa, di fare il rifornimento, ostacolando la loro corsa al titolo. Funzionò e un errore durante il concitato rifornimento farà perdere a Massa il titolo mondiale.

Massa non si è mai arreso ed ha avviato una lunga battaglia legale che da due anni, cerca di far riassegnare il titolo a Ferrari e, ovviamente, al pilota brasiliano. In questi giorni Massa si è detto ancora speranzoso che la giustizia possa fare il suo corso: “E’ stato sicuramente il mio anno migliore. Una vettura con cui siamo riusciti a vincere cinque volte. È stato l’ultimo campionato costruttori della Ferrari e anche il mio, direi“, dice ricordando il 2008. Ma davvero un titolo mondiale può essere riassegnato? Non è mai accaduto prima, ma mai dire mai. E a farne le spese, potrebbe essere proprio Lewis Hamilton!