Motociclismo sotto choc, l’incidente è spaventoso: esito agghiacciante

Il motociclismo sportivo non smette di ricordarci in modo spietato quanto sia pericoloso. L’ultimo video arriva dalla pista ed è terrificante.

La MotoGP, la Superbike e in generale, tutti gli sport dove i piloti corrono su una due ruote a tutta birra rischiando letteralmente l’osso del collo ad ogni curva sono estremamente eccitanti. Servono uomini e donne coraggiosissimi per inforcare una Ducati, una KTM o una Suzuki e lanciarsi ad oltre 300 all’ora su un circuito assieme a decine di altri piloti.

Piloti che in alcuni casi, possono urtare anche solo per errore un compagno e farlo cadere, passargli addirittura sopra con la moto o rischiare di colpirlo quando questo cade dalla motocicletta per un suo errore. Tutti, purtroppo, abbiamo ancora impresse in mente le immagini della dipartita di Marco Simoncelli risalente ormai ad una decina di anni fa. Ma non è stato un caso unico, anche se per fortuna in MotoGP gli altri incidenti non hanno più avuto quelle conseguenze.

Infatti, quest’anno abbiamo visto molti incidenti da brividi. Quello di Somiakt Chantra, il drammatico volo di Jorge Martin dalla sua Aprilia che per poco non gli è costato ben più del titolo iridato, la caduta di Alex Marquez che si è pure rotto un osso della mano. Episodi spaventosi e preoccupanti, vero, ma mai quanto quello che è stato ripreso in video in questi giorni.

Cade e gli passano sopra, terrore in pista

Come abbiamo visto il rischio più grande nel volare da una moto sportiva è quello che un altro pilota ci passi sopra con la ruota. In questi giorni nel campionato americano di Superbike meglio noto come SC-Project Twins Cup o Motoamerica è accaduto esattamente questo con un pilota che ha letteralmente rischiato di uccidere un suo collega in modo spettacolare quanto spaventoso.

L’incidente ha avuto luogo a Laguna Seca alla curva del Cavatappi dove il pilota Treston Morrison ha perso l’equilibrio volando giù dal suo bolide. Impossibilitato a schivarlo per la velocità con cui si sono svolti i fatti, il collega Abery Dreher gli è letteralmente passato sopra la schiena con la ruota della sua motocicletta rischiando a sua volta un brutto volo.

L’unico motivo per cui possiamo tirare un sospiro di sollievo è che Morrison ne è uscito illeso: le tute di questi sport infatti sono rinforzate in corrispondenza della spina dorsale proprio per evitare che episodi come questi possano ammazzare un motociclista. Qualche centimetro più giù, però e la moto sarebbe passata sul collo di quello sfortunato pilota uccidendolo. Un promemoria spietato di quanto questo tipo di sport sappia essere pericolosissimo.