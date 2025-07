Il Napoli inizia il ritiro a Dimaro: entusiasmo e grandi aspettative in Val di Sole

È ufficialmente iniziato il quattordicesimo ritiro estivo del Napoli a Dimaro, in Val di Sole, località che negli anni è diventata la “casa” delle preparazioni estive degli azzurri. Alle 13 di oggi, il pullman della squadra ha fatto il suo ingresso allo SportHotel Rosatti, quartier generale della squadra partenopea, dando il via a un nuovo capitolo dopo la vittoria del campionato di Serie A.

Una folla di circa 300 tifosi ha accolto con cori ed entusiasmo i giocatori, celebrando non solo il passato recente ma anche il futuro, rappresentato dall’arrivo di stelle internazionali e giovani promesse. Su tutti, l’attenzione è stata catalizzata da Kevin De Bruyne, fresco acquisto azzurro, reduce dal trionfo in Champions League con il Manchester City solo due anni fa.

Primo allenamento e nuovi volti per il Napoli

Nel pomeriggio, la squadra si è spostata al campo sportivo di Carciato per il primo allenamento agli ordini di Antonio Conte. Dei 35 convocati iniziali, sette sono rimasti a Castel Volturno in attesa di sviluppi legati al calciomercato, mentre a Dimaro sono arrivati in 28. Tra loro anche il nuovo esterno offensivo Noa Lang, prelevato dal PSV Eindhoven, dove ha segnato 19 reti in due stagioni e conquistato due titoli olandesi. Proprio la sua presenza ha creato una simpatica coincidenza: una famiglia di tifosi del PSV in vacanza a Dimaro ha scoperto con stupore che il loro beniamino alloggia a pochi passi da loro.

Tra i nuovi acquisti spiccano anche il difensore Luca Marianucci, proveniente dall’Empoli, e il giovane portiere classe 2006 Mathias Ferrante, pescato dal Novaromentin (Serie D). Il club azzurro prosegue inoltre nella valorizzazione dei giovani talenti, tesserando Emanuele Rao — centrocampista trentino con esperienza in Serie C e convocazioni in Under 19 — che è stato immediatamente girato in prestito al Bari.

Aspettando Lucca e la prima amichevole

Nei prossimi giorni sono attesi altri rinforzi, tra cui il centravanti Lorenzo Lucca. Acquistato dall’Udinese e attualmente impegnato con le visite mediche a Villa Stuart. La squadra di Conte affronterà da domani il ritmo delle doppie sedute quotidiane. L’elemento centrale nella preparazione atletica in vista di una stagione impegnativa su quattro fronti, in particolare la Champions League.

Domani alle 15:30 è prevista la conferenza stampa di Antonio Conte, che presenterà ufficialmente il ritiro e condividerà le sue sensazioni sul progetto Napoli. Martedì 22 luglio alle ore 18, invece, andrà in scena la prima amichevole contro l’Arezzo. Sarà l’occasione per vedere in campo per la prima volta Kevin De Bruyne. La prima volta con la maglia azzurra e lo scudetto cucito sul petto.