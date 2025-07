Favoloso Cinà, il salto in classifica è straordinario

Federico Cinà continua a sorprendere: grande balzo nel ranking mondiale per il giovane talento italiano che sogna le Next Gen ATP Finals.

Nel mondo del tennis, dove la concorrenza è feroce e ogni dettaglio può fare la differenza, farsi notare non è mai scontato. Però ogni tanto arriva qualcuno che rompe gli schemi, che gioca con leggerezza e fame insieme, che ha quel qualcosa in più.

E Federico Cinà, a giudicare da ciò che sta facendo in questa stagione, sembra proprio uno di quei casi da tenere d’occhio sul serio. Giovane, ambizioso, con i piedi per terra ma lo sguardo puntato in alto, l’azzurro si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama internazionale. E non per caso.

Federico Cinà: una vera conferma

I risultati parlano chiaro. La sua prima parte di stagione è stata di altissimo livello, giocata con grande continuità e con un atteggiamento sempre più maturo. Cinà non ha solo talento, ha anche voglia di crescere, di migliorarsi giorno dopo giorno, di capire il gioco in ogni sua sfumatura. E non è un dettaglio da poco, soprattutto per chi ha da poco iniziato ad assaggiare il tennis che conta davvero.

Ora si trova nella top ten della ‘Race to Gedda’, la classifica che decide chi andrà a giocarsi le Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori under 21 del circuito. Federico è decimo, posizione di grande prestigio e ancora tutta da difendere, ma anche uno stimolo enorme per cercare di scalare qualche gradino in più. E l’occasione potrebbe arrivare già questa settimana al Challenger di San Marino, dove ha l’opportunità concreta di guadagnare punti pesanti. Un risultato importante lì potrebbe cambiare gli equilibri della classifica, rilanciandolo ulteriormente verso l’obiettivo stagionale.

Certo, davanti a lui ci sono nomi tosti. Come quello di Nicolai Budkov Kjaer, norvegese dal tennis solido che sta facendo molto bene sulla terra rossa di Bastad. Proprio lì ha appena battuto il brasiliano Monteiro, un successo che non era affatto scontato. Ma Cinà non sembra uno che si fa impressionare. Anzi, è uno di quelli che, quando sente l’odore della sfida vera, tira fuori il meglio. Lo ha già dimostrato, più volte.

La strada è ancora lunga, su questo non c’è dubbio. Però il cammino intrapreso è di quelli seri. Federico ha testa, gambe e una determinazione che raramente si vedono a questa età. Le Next Gen Finals non sono più solo un sogno, ma un obiettivo concreto. E se continuerà così, presto non si parlerà più di lui solo come promessa. Ma come una realtà vera del tennis italiano.