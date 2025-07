Il rivale più forte di Valentino Rossi? Marquez scartato, è uno sconosciuto!

Chi è il rivale più iconico di Valentino Rossi? La risposta non è quella che ti aspetti.

Nella sua lunga carriera, il campione Italiano Valentino Rossi, oggi felicemente ritirato da vincente e con una carriera di gestione del Team VR46 e di pilota di Endurance in corso, ha corso testa a testa con tutti i più grandi motociclisti della propria epoca. Da Max Biaggi a Marc Marquez, tutti i grandi si sono dovuti scontrare con Rossi quando era un rookie o quando al contrario era un pericoloso veterano.

Spesso, la rivalità che viene considerata la più dura per il Doc è quella con lo spagnolo, ancora attivo in Ducati Lenovo e che tenta di sfilargli il record di titoli vinti in un motomondiale. I due piloti ad oggi per ammissione di entrambi non hanno alcun rapporto e non è da escludere che non si parlino e non si pensino. Del resto, il grande rivale storico di Rossi è sempre stato un altro!

Per comprendere chi è stata la persona che ha davvero spinto Rossi a fare del suo meglio quando ancora non aveva vinto praticamente nulla dobbiamo tornare indietro nel tempo. Molto indietro, dal momento che l’artista della motocicletta ha incontrato un pilota importantissimo per la sua crescita con cui ci sono state subito scintille addirittura trent’anni fa. Ora vi sveliamo di chi si tratta.

Rossi ed il rivale “nascosto”

Secondo un vecchio racconto di Graziano, padre di Valentino Rossi ed ex pilota, la prima rivalità di Vale con un altro concorrente risale ai tempi del Campionato Italiano Sport Producers quando Rossi nel 1994 correva su una Cagiva 125 per Claudio Lusuardi. In quella stagione “fatale” conobbe infatti un altro giovane pilota che avrebbe dato filo da torcere al futuro campione multiplo di MotoGP.

Il pilota Paolo Tessari, originario della Brianza, non è molto famoso ad oggi ma a quei tempi, era il rivale “peggiore” per il Doc nonché l’unico che ricorda con piacere. “Tex” e “Brillantina” come si chiamavano a vicenda i due si contendevano il titolo che alla fine Rossi vinse ed erano così in buoni rapporti, al di là del sano agonismo sportivo, che dormivano nello stesso camper prima delle gare, prendendosi in giro a vicenda su chi avrebbe portato a casa la gara.

Lo stesso Tessari ha affermato di avere ancora un buon rapporto con il pilota anche se poi, le carriere hanno preso una strada decisamente diversa: “Non credo di essere stato il suo rivale più acerrimo. Ma il primo si, sicuramente. Siamo ancora in buoni rapporti”, diceva su Sky il pilota brianzolo durante una recente intervista. Visto? Altroché Marquez e Biaggi….