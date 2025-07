Al fianco di Marquez, Bagnaia scaricato: il sostituto ha detto sì

Niente da fare per Pecco Bagnaia: la Ducati ha deciso di mandarlo via, già individuato il sostituto che affiancherà Marquez.

I risultati non proprio esaltanti fin qui ottenuti da Pecco Bagnaia stanno mettendo in discussione il suo futuro alla Ducati. Il suo contratto con la Casa di Borgo Panigale scade alla fine del 2026: l’impressione è che anche nella prossima stagione il due volte iridato sarà alla guida della Desmosedici GP, ma se il trend dovesse continuare a essere questo la sostituzione diventerebbe uno scenario più che possibile.

Lo strapotere di Marc Marquez sta mettendo molto in difficoltà il pilota torinese, ormai precipitato a 147 punti in classifica dal suo compagno di squadra. Davide Tardozzi ha già fatto capire che l’intenzione della Ducati è quella di proseguire con Marquez anche dopo la scadenza del 2026. Bagnaia, invece, rischia di essere scaricato: lo storico team emiliano ha già individuato il sostituto.

Stando ai rumors, infatti, pare che la Ducati voglia promuovere nel team ufficiale Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano è alla sua quarta stagione in MotoGP, la seconda con la VR46 Racing: in classifica è attualmente quarto a 55 punti di distanza da Bagnaia. In occasione della conferenza stampa che ha preceduto il weekend a Brno il classe 1998 ha risposto anche alle domande sul suo futuro e su un possibile approdo nel team ufficiale.

Bagnaia, addio alla Ducati: già trovato il sostituto

“Qualsiasi pilota ambisce a diventare factory, è l’obiettivo di tutti“, ha detto Di Giannantonio, lasciando intendere che ovviamente sta facendo un pensierino alla possibilità di correre con una Ducati ufficiale. “Io ho un contatto diretto con Ducati con moto ufficiale e supporto ufficiale“, ha poi aggiunto il pilota della VR46 Racing, sottolineando quanto sia diverso lavorare con un team ufficiale rispetto a uno privato.

Tuttavia, almeno per ora, Di Giannantonio vuole continuare a dare il massimo con il team di Valentino Rossi. “A me va bene così – ha detto il pilota romano in conferenza stampa – Non ho chissà quali pensieri, ma solo a fare il massimo nel posto in cui sono. Non sto pensando al futuro“.

Quando però il discorso si sposta su Marc Marquez le parole di Di Giannantonio sono fin troppo chiare: “Sarebbe bellissimo poter condividere il box con lui! Quando hai un campione del genere nel box puoi imparare tantissime cose, sia dentro che fuori la pista – ha detto il 26enne – Per me sarebbe un’ottima esperienza di crescita“.