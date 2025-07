Diletta Leotta, la foto infiamma: l’Italia intera applaude

Quando Diletta Leotta posta qualcosa sui social, ammettiamolo, a molti italiani si ferma il cuore. L’immagine è molto importante!

Il mondo dei social network causa spesso controversie e polemiche, vero, ma permette anche ai fans di qualsiasi sport o figura importante del mondo televisivo italiano di rimanere in qualche modo in contatto con il loro personaggio pubblico preferito, anche se in effetti, a parte vedere le foto e mandare qualche messaggio in Direct al VIP in questione non è che gli utenti dei social possano fare poi molto.

Se vogliamo essere sinceri però, nel caso di VIP come la bellissima Diletta Leotta, conduttrice televisiva e radiofonica classe 1991 nota per il suo aspetto fisico che fa impazzire molti italiani, vedere le foto può essere abbastanza per sentirsi più vicini ad un personaggio famoso. La Leotta in effetti negli anni dieci del duemila è diventata una vera Sex Symbol, un po’ come accadde con David Beckham per il gentil sesso, se vogliamo rimanere nel campo calcistico.

In realtà la conduttrice è “irraggiungibile” per chiunque dato che è ormai impegnata da anni in una relazione con Loris Karius, noto portiere che qualcuno forse ricorderà un po’ ingiustamente per un paio di papere in una finale di Champions League ma anch’egli noto tra i fans per il suo aspetto fisico decisamente gradevole. Bene, oggi la Leotta ha stupito tutti con uno scatto!

Scatto di gruppo per la Leotta, che foto!

Benché la Leotta abbia principalmente seguito il calcio maschile fino ad oggi, è impossibile che l’attenzione di una persona che vive letteralmente di sport non sia attirata da quanto sta accadendo nel calcio femminile. La nazionale italiana guidata da Andrea Soncin e dal capitano Sara Gama sta infatti conseguendo dei risultati impressionanti.

La squadra Azzurra ha ben figurato e si trova ora in una storica Semifinale, ottenuta annullando la fortissima Norvegia: le squadre americane e scandinave, tradizionalmente, sono tra le più forti nel calcio femminile eppure, le Azzurre sono riuscite ad imporsi per 2-1 al temine di una partita eccitante che non è mai stata dall’esito scontato e che ha regalato momenti di ansia e gioia immensa al triplice fischio.

Sul suo profilo Instagram che conta centinaia di migliaia di seguaci, la Leotta ha postato una foto in compagnia della Nazionale Azzurra femminile ricordando i momenti passati con le atlete e ribattendo di aver sempre creduto nel loro percorso fin da quando le ha conosciute a Coverciano. Un bel segno di supporto e solidarietà femminile ma soprattutto sportiva. Forza Azzurre!