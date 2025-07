Inter, Lookman vede solo nerazzurro

Ademola Lookman e l’Inter, un matrimonio che s’ha da fare? A decidere sarà soprattutto l’Atalanta. I nerazzurri milanesi infatti attendono che la Dea molli qualcosa sul prezzo dell’attaccante nigeriano. 40 l’offerta dell’Inter, pressoché ufficiale, 50 (almeno) la richiesta della società bergamasca che non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi assi. Ma Lookman ora vede solo il nerazzurro dell’Inter e spingerà per trasferirsi a Milano. Forse servirà un piccolo sforzo in più da parte della società meneghina, ma la strada sembra tracciata, anche perché i rapporti sull’asse Bergamo-Milano (sponda nerazzurra) sono ottimi e un incontro a metà strada è qualcosa da non escludere.

Accordo totale

D’altronde, ormai, è il segreto di Pulcinella. Ademola Lookman vuole andare via dall’Atalanta. Dopo la tripletta in finale a Dublino riteneva già che il suo ciclo a Bergamo fosse concluso. Sperava di trasferirsi un anno fa, magari al Paris Saint-Germain o all’Arsenal, ma non se ne fece nulla, anche perché in casa Dea si dovette fare a meno anche di Teun Koopmeiners, che fece a sua volta il diavolo a quattro per andare alla Juventus. Oggi, l’Inter ha un accordo totale con il nigeriano, lo ha convinto, ammaliato e affascinato. Vuole il salto avanti: ha la volontà di giocarsi le sue carte ai massimi livelli e quale scelta migliore dei vice Campioni d’Italia e d’Europa.

Perché Chivu vuole Lookman all’Inter?

Lo sponsor numero uno di Lookman in casa Inter si chiama Cristian Chivu, che sul nigeriano vuole costruire il cambio tattico della sua squadra. Dal 3-5-2 al 3-4-2-1 o 4-3-3. Moduli più vicine alle sue idee calcistiche. Moduli in cui Lookman si esalterebbe, senza per questo togliere spazio agli altri due grandi interpreti dell’attacco dell’Inter: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Con il nigeriano, che partirebbe esterno a sinistro, libero di giocare come una seconda punta che entra dentro il campo, il potenziale offensivo dei nerazzurri rischia di diventare incontenibile.