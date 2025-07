Juve, Vlahovic è già fuori: duello Italia-Spagna

Tra qualche giorno la Juve si ritroverà alla Continassa per il raduno, con poche certezze e molti giocatori in attesa di collocazione. Verrebbe fuori una squadra intera con tutti i giocatori fuori lista, tanto che alcuni di loro potrebbero anche rimandare il momento dei saluti. Comolli avrebbe voluto definire buona parte della rosa a disposizione prima della ripartenza, ma ad ora ha chiuso solo l’arrivo (a zero) di David: servono le cessioni per liberare spazio in entrata.

Douglas Luiz è in attesa di destinazione in Premier League: l’Everton avanza sul West Ham, il brasiliano non ha ancora deciso ma partirà sicuramente come Nico Gonzalez. Che ha aperto all’Arabia Saudita, anche se è diventato anche un obiettivo dell’Inter nel caso in cui non arrivasse Lookman. Il caso spinoso resta quello di Vlahovic: il serbo ha l’ultimo anno di contratto ma è fuori dai giochi, la Juve gli deve però un bonus fedeltà che ne complica l’uscita.

Su Vlahovic c’è il Milan, l’idea dei rossoneri è trattarlo ai saldi: operazione più da agosto che luglio, ma a quel punto la Juve avrebbe poco da pretendere se non risparmiare una parte dei 12 milioni da riconoscere all’attaccante. Il Milan dovrebbe ragionare sulla metà dell’ingaggio ma partendo dalla cifra di base, la proposta dunque non dovrebbe essere superiore ai 3-4 milioni. Alla Continassa sperano ovviamente di trovare una via d’uscita migliore, molto dipenderà da come girerà il vento nel mercato estero oltre che nei salotti milanesi.