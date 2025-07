La furia di Bagnaia si abbatte sulla Ducati: addio e nuovo team

La buona prestazione a Brno non basta per stare sicuri, Francesco Bagnaia potrebbe cambiare squadra il più presto possibile. Le varie opzioni.

La stagione di Pecco Bagnaia di quest’anno, fino a questo momento, non è stata certo soddisfacente per quello che è pur sempre un pluricampione che si è visto sfilare solo da un Jorge Martin in grande forma il terzo titolo di fila a bordo della propria moto Ducati. Bagnaia, quest’anno, ha fatto quasi da comparsa a fianco di un Marc Marquez che sembra avere una moto cucita su misura per lui.

Se da un lato è incredibile la crescita che Marquez, che ha pur sempre una certa età ed il fisico debilitato da una serie di operazioni e gravissimi infortuni rimediati in carriera, ha fatto registrare negli anni in Ducati dove è passato abbandonando HRT dopo diversi problemi, dall’altro Pecco non ha fatto che perdere terreno nei confronti dello spagnolo.

Il rapporto tra i due sarà pure civile e forse pure amichevole ma non si può ignorare che un pilota che è stato sempre abituato a correre per il titolo, ad essere la punta di diamante della sua squadra, si trovi ora ad essere superato e surclassato dal compagno di squadra praticamente in continuazione. A questo, si aggiunge anche l’umiliazione di essere superato da Alex Marquez che corre in un team satellite. Tutti fattori che Bagnaia potrebbe valutare per un addio alla squadra.

Bagnaia va via, le opzioni disponibili

Se Bagnaia dovesse lasciare Ducati, le opzioni non mancherebbero di certo. Anche se la pole position in qualifica a Brno ha aperto uno spiraglio di luce per il pilota, non possiamo certo sapere se si è trattato di un “fuoco fatuo” o di un inizio di qualcosa di magnifico per il pilota italiano. Consideriamo quindi lo scenario peggiore ed immaginiamo cosa potrebbe fare Pecco.

L’opzione più papabile? Secondo noi, HRT. Honda è una squadra con una tradizione importantissima, che ha perso terreno negli anni, vero, ma soprattutto, non ha più trovato un vero campione da quando Marquez ha stracciato il contratto spostandosi proprio in Ducati. I manager del team assicurano che ci sono “grandi cose” in ballo per il 2026 e non hanno mai nascosto la loro simpatia per Pecco e per il suo enorme talento.

Attenzione però anche ad Aprilia che quest’anno ha perso per un’intera stagione Jorge Martin e potrebbe puntare proprio sul pilota italiano che lo scorso anno se l’è vista ad armi pari quasi fino alla fine con Martinator. E potrebbe quindi sostituirlo egregiamente. Stiamo solo viaggiando con la testa, certo, ma siamo sicuri che, di fronte a questi risuolati, lo stia facendo anche il pilota italiano.