La Mercedes scarica Antonelli: l’annuncio ribalta la F1

Forse non andrà come previsto. Il pilota italiano potrebbe dover lasciare anzitempo Mercedes, ecco le voci che sono arrivate in queste ore.

Nonostante l’addio di Horner a Red Bull che sembra una mossa della squadra di Milton Keynes per “blindare” ulteriormente oltre al super contratto che è già in vigore tra le parti la permanenza di Max Verstappen nella squadra, le voci riguardo un possibile approdo del campione olandese in Mercedes non si fermano, anzi, si arricchiscono di dettagli.

Una recente teoria che si è fatta largo nell’ambiente e sopratutto online è che Versatppen si sia visto con Toto Wolff per dei colloqui ufficiosi in Sardegna, visto che la geolocalizzazione dei jet privati di entrambi li vedeva praticamente nello stesso posto nello stesso lasso di tempo. Una coincidenza? Possibilissimo, quanti piloti e manager si godono il sole della Sardegna in questo bel periodo? Ma se non lo fosse, sappiamo tutti che cosa significherebbe.

A rimetterci ancora più di Red Bull se questa super operazione di mercato dovesse in qualche modo avere luogo sarebbero anche i piloti di Mercedes. O meglio, uno di loro che dovrebbe chiaramente fare spazio per lasciare il proprio sedile a Verstappen, difficilmente disposto a fare da comprimario e destinatario quindi della prima guida della Freccia d’Argento. E qui, si apre uno scenario inedito.

Addio a Russell? No, se ne va Antonelli!

Parlando di “fantamercato” la stampa ed i commentatori di F1 hanno sempre dato per scontato che se Verstappen dovesse approdare davvero in Mercedes toccherebbe a George Russell, talentuoso pilota inglese, fare le valigie: lo stesso Russell aveva dichiarato che sarebbe “ingiusto separare una coppia perfetta” come quella composta da lui e Kimi ma il suo contratto scade a fine anno. E il rinnovo non è ancora stato ufficializzato.

Intervistato dalla stampa tedesca però l’ex Manager di Haas Gunther Steiner ha aperto anche ad un altro scenario in cui la coppia di piloti Mercedes del 2026 potrebbe essere un’inedita “combo” Russel-Verstappen: “Kimi ha fatto una buona gara in Canada, ma non ne ha fatte tante altre. George ha vinto una gara e sta facendo un buon lavoro”, riflette il manager in merito a questo scenario futuro.

Punti forti di Russel potrebbero essere il suo attaccamento al team e la sua leadership naturale, emersa anche in questa stagione. “Kimi dovrebbe farsi un anno in Alpine o in Williams per fare esperienza perché è un buon pilota. Essere in una macchina che può vincere delle gare e tu non vinci può essere negativo per la tua formazione“, conclude Steiner, che ha un punto. Correre con un super campione come Verstappen può annichilire un giovane pilota, il caso Tsunoda insegna!