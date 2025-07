LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata, Taremi può andare in Turchia. Calhanoglu, quale futuro? Inter forte su Lookman

SPORTITALIA vi racconta in esclusiva tutte le indiscrezioni di calciomercato, dall’Italia all’estero, passando per le vie infinite delle serie minori.

10:00 L’Inter resta forte su Lookman anche se non è ancora arrivato il rilancio richiesto dalla Dea.

09:00 Mehdi Taremi può andare al Besiktas. Il club turco, dopo aver completato l’operazione relativa a Tammy Abraham, vuole anche l’attaccante iraniano. Secondo Fanatik, gli agenti del giocatore hanno proposto il trasferimento a parametro zero.

08:00 Gian Piero Gasperini un po’ preoccupato per il mercato della Roma: “Sono un po’ preoccupato. Ci sono state alcune vicissitudini, ma siamo in ritardo e ora dobbiamo recuperare – si lamenta Gasp dopo la partita -. In queste condizioni non è facile, mi aspetto ora una spinta perché la proprietà ha dato disponibilità. Ci vuole un’accelerazione. Conosciamo i profili che vogliamo prendere: tutti giovani, pimpanti e forti. Sono già otto giorni che abbiamo iniziato e ho avuto anche alcune defezioni derivate dal finale di stagione e da altri che sono andati via. Sono convinto che la società stia lavorando al meglio per colmare le partenze e che Massara stia lavorando per rispettare il programma. Capisco le esigenze di mercato ma tra un mese inizia il campionato e siamo indietro da quel punto di vista”.

07:00 Il Benfica ha trovato una base di accordo con il Palmeiras per Richard Rios. Il giocatore ha già l’accordo con i portoghesi sul contratto e il relativo ingaggio.