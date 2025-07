MotoGP, terrore a Brno: le immagini dell’incidente sono terrificanti

Ancora una caduta in MotoGP, anche questa volta le immagini sono destinate solo a stomaci forti!

Ormai siamo convinti di poterlo affermare senza ombra di dubbio, i piloti di Formula Uno e sopratutto quelli di MotoGP non sono umani, sono dei veri e propri supereroi senza poteri! Pensateci un momento. La capacità di reazione, la forza, l’agilità, la capacità di sopportare uno stress fisico e mentale che si avvicina drammaticamente a quello provato da un pilota di caccia. Tutte caratteristiche che questi uomini – e donne – devono possedere per forza, per fare il loro lavoro.

Un potere che però purtroppo nessun essere umano ha, a prescindere da quanto si possa allenare, è quello della rigenerazione e dell’invulnerabilità ai traumi. Ecco perché il cuore salta un battito, a qualsiasi tifoso, quando durante una gara di una qualsiasi disciplina sportiva un pilota cade dalla sua moto, magari venendo travolto anche da un collega come è accaduto in Motoamerica giusto qualche giorno fa…

Gli incidenti in SBK e MotoGP sono spesso brutali ed hanno conseguenze gravi anche con casco e tuta assorbente, specie se sono coinvolti più motociclisti. L’ultimo caso, avvenuto in Repubblica Ceca a Brno, è forse il più shoccante della stagione dopo l’infortunio del campione in carica. Questo video, vi avvisiamo, non dovete guardarlo se volete continuare ad andare in moto!

Incidente fuori di testa, la moto si accartoccia. Le condizioni del pilota

Durante la sessione di qualifiche a Brno dove Bagnaia ha trovato pure un’insperata pole position che mancava da un bel po’, Aprilia ha dimostrato ancora una volta che questa non è proprio la sua annata. Dopo il tragico infortunio di Martin in Qatar che ha privato il team del suo campione in carica e rotto diverse costole e messo a rischio un polmone di “Martinator”, ecco che un altro pilota del team è capitombolato giù dal mezzo.

Questa volta è toccato a Ai Ogura, pilota giapponese che non è nuovo ad incidenti spettacolari – cercate su YouTube il video in cui la sua motocicletta sportiva prende fuoco in pista! – e che stavolta è andato a grattare con la tuta l’asfalto della pista. Durante un passaggio critico, per un errore o una disattenzione la moto del nipponico si impenna e lo disarciona, come un cavallo selvaggio impazzito.

La moto gira come una trottola, colpisce duramente Ogura che finisce nella ghiaia al bordo del circuito. Il pilota batte duramente la spalla sinistra ma, per fortuna o per opera di un angelo custode, Ogura si rialza da solo e cammina. Sta bene, solo tanta paura e forse, qualche bel livido. Ed un video spettacolare da aggiungere all’elenco di volte in cui il giapponese è volato giù dalla sella.