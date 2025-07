Sinner, spunta la frase galeotta di Kate: proprio davanti a William

Wimbledon non ha regalato solo colpi di racchetta e lob ben assestati, ma anche momento da prima pagina che hanno visto Kate rubare la scena, in quanto madrina della competizione.

Con la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato la sua posizione al vertice del panorama mondiale: numero 1 del ranking ATP, dominatore di superfici e di titoli. Ma il successo non parla solo di tennis. Una carriera così luminosa attira inevitabilmente le luci del gossip: dal campo alle copertine, il campione altoatesino è ormai un personaggio di interesse anche per chi segue le vite da star. E non manca chi ricorda con curiosità la sua passata relazione con Anna Kalinskaya: una storia nata sotto i riflettori e dissoltesi poi con discrezione, senza clamore ma lasciando dietro di sé un alone di mistero. Tra flirt sussurrati e uscite mondane, la dimensione privata di Sinner fa ancora gola ai tabloid, pronti a inseguire ogni dettaglio su Instagram o durante le premiazioni patinate.

Ed ecco che a Wimbledon, oltre al trionfo tecnico, spunta anche il siparietto diplomatico con i reali. Al centro della scena, la madrina della finale maschile, la Principessa Kate, accende i riflettori sugli aneddoti più teneri del ragazzo di San Candido. Un momento che ha messo a tacere per un attimo le bocche delle malelingue: tra i servizi fotografici, gli scatti con i figli reali e le frasi di ammirazione, la vita di Sinner si intreccia oggi con la corte britannica — e il gossip ringrazia.

“Sei un’ispirazione per tutti noi”: la frase di Kate che ha fatto il giro del mondo

La scena è quella tanto attesa sul Centre Court dopo la finale: la Principessa Kate, affiancata da il Principe William, scende dal Royal Box e consegna il trofeo a Jannik Sinner. È un momento istituzionale, ma assume subito sfumature da red carpet. Con dolcezza, Kate rivolge parole al tennista italiano che diventano subito virali: “Sei un’ispirazione per tutti noi” – con riferimento ai figli George e Charlotte, presenti in tribuna. Quella frase, semplice ma potente, ha acceso ancora di più l’attenzione intorno a Sinner: non più solo star del tennis, ma simbolo trasversale di talento, tenacia e buoni valori.

Non solo parole. Dopo la premiazione, Jannik Sinner ha firmato palline per George e Charlotte, e ha chiesto agli sguardi curiosi del principino: “Anche voi giocate a tennis?”, scatenando applausi e “yeah” entusiasti. È così che il tennista ha conquistato il bambino e la bambina del Royal Highness, guadagnandosi applausi, frasi di stima e – perché no – qualche titolo sui giornali patinati. La presenza di William al fianco di Kate, con i piccoli reali, ha aggiunto un tocco “scenografico” da favola moderna. L’immagine è virale: Sinner in tutina sportiva trasforma il “meet & greet” in un momento da copertina, dimostrando che il suo appeal va ben oltre i colpi vincenti.