Esclusiva – Atalanta, blitz per Chiesa a 12 milioni

Possibile affare con il Liverpool. Dopo l’eventuale cessione di Lookman all’Inter per non meno di 50 milioni, l’Atalanta pensa a Federico Chiesa. I dubbi sono sullo stato fisico e sull’ingaggio. Percassi lo riporterebbe in Italia a 12 milioni e il Liverpool contribuirebbe in maniera sostanziale sull’ingaggio. Possibile contratto triennale per l’ex Fiorentina e Juventus. Il Liverpool sarebbe disposto a contribuire su circa il 50% dell’ingaggio. Così in esclusiva sul suo profilo X, lo riporta il nostro direttore Michele Criscitiello.

La notizia

Ecco il twett:

Chiesa, cercasi riscatto

L’ultima stagione di Federico Chiesa ha visto l’ex Juventus faticare a trovare spazio al Liverpool solo 14 presenze e 2 gol con la maglia dei Reds. La nuova stagione non si è aperta certo nel modo migliore, dopo il gol in amichevole contro lo Stoke City, l’attaccante, infatti non è stato convocato per la tournée in Asia del club inglese. L’occasione Atalanta è quindi una porta importante che si apre per l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus che in Italia potrebbe ritrovare le prestazioni e i gol che gli permetterebbero di tornare ad essere protagonista anche con la Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, felicissimo di ritrovare il giocatore nel nostro campionato e poterlo seguire da vicino. Un trasferimento ideale per l’Atalanta che dopo l’eventuale cessione di Lookman inserirebbe in rosa un giocatore che già conosce il nostro campionato non investendo gran parte dei soldi che ricaverebbe dalla cessione del nigeriano e potendo così rinforzare poi ulteriormente la rosa di Juric che ha ufficialmente perso anche Retegui, ceduto in Arabia Saudita al Al-Qadsiah.