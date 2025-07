ESCLUSIVA SI Colpo del Como: arriva il talento classe 2007 Bonsignori

L’attaccante classe 2007 Lorenzo Bonsignori (esterno d’attacco) passa al Como. Il club lariano acquista un talento di prospettiva cresciuto nell’Atalanta. Bonsignori in quest’ultima stagione ha giocato quasi 60 partite tra diverse categorie giovanili dell’Atalanta. Si è ben disimpegnato soprattutto con l’Under 17 della Dea, collezionando 24 presenze e realizzando 8 gol. Con la Primavera due assist in 16 gare giocate. Ha anche realizzato due reti in Youth League. Un talento niente male che, dunque, riparte dal Como.