ESCLUSIVA SI Pedullà: “Milan mette la freccia per Estupinan”

Il Milan ha messo la freccia per Estupinan, la chiara necessità di regalare subito a Max Allegri l’erede di Theo Hernandez. Il Brighton ha intuito che non sarà possibile frenare la partenza dello specialista originario dell’Ecuador che vuole a ogni costo i rossoneri. E così il Brighton sta mollando gli ormeggi, spera di ottenere una cifra leggermente superiore ai 20 milioni, siamo in uno stato avanzato. Per Pubill, invece, siamo in stand-by: negli ultimi giorni è stato offerto sia al Milan che alla Juve, ma fin qui nessuno ha sciolto le riserve. I rossoneri hanno fretta di correre sulla corsia mancina…

FONTE: Alfredo Pedullà.