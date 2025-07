Schumacher, notizia appena arrivata: qualcosa di mai visto

Michael Schumacher torna a far parlare di sè,la notizia è appena arrivata e nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo.

Il tempo passa, ma certi nomi non sbiadiscono. Anzi, con il passare degli anni acquistano ancora più forza, più significato. Michael Schumacher è uno di quei nomi che continuano a emozionare, a scuotere ricordi e coscienze, anche adesso che il silenzio che lo circonda è diventato quasi sacro.

Da quando il campione tedesco è scomparso dalla vita pubblica a causa del drammatico incidente sugli sci del 2013, ogni piccola notizia, ogni dichiarazione che lo riguarda, finisce per fare notizia. E anche stavolta è andata così.

Schumacher: la notizia incredibile in diretta radio

Durante un’intervista andata in onda su RTL 102.5, all’interno del programma “W l’Italia” condotto da Angelo Baiguini e Ambra Angiolini, Alessandro Benetton — imprenditore, ex presidente di Benetton Group e ora anche autore — ha presentato il suo nuovo libro intitolato Mai fermi, edito da Mondadori. Un libro che è molto più di una raccolta di storie: è un viaggio tra le vite di chi ha lasciato un segno, anche nei momenti di difficoltà. Tra i nomi scelti da Benetton compaiono figure iconiche come Andy Warhol, Amadeo Giannini e proprio Michael Schumacher.

Parlando del sette volte campione del mondo, Alessandro Benetton ha voluto ricordare l’uomo prima ancora dell’atleta. Il suo intervento è stato toccante, sincero, quasi intimo. “L’ho conosciuto quando era ancora un ragazzo che si stava facendo uomo. Era già un talento straordinario — ha detto — ma ciò che mi ha colpito di più è stato il suo metodo: meticoloso, maniacale nella preparazione. Questo rigore gli dava serenità”.

Benetton ha anche raccontato un aneddoto che spiega bene chi era Schumacher nel profondo. “Ricordo che riusciva a dormire nel motorhome mezz’ora prima di un Gran Premio e poi in pochi minuti era in pista, a 300 all’ora. Ma la sua cura si estendeva anche ai rapporti personali, come con Corinna, la sua compagna di vita, che ancora oggi gli è accanto in un momento molto difficile”, effettivamente qualcosa di mai visto che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Parole che pesano, che riaprono una finestra su quel silenzio che avvolge il presente del campione tedesco. Infatti, dietro quelle frasi si intravede tutto il rispetto per una situazione complessa, per un dolore che non è mai stato del tutto condiviso con il pubblico ma che chi lo ha vissuto da vicino sa essere reale, concreto, quotidiano.

Senza ombra di dubbio, la testimonianza di Benetton aggiunge un tassello umano al racconto di Michael Schumacher, non più solo il pilota imbattibile, ma anche l’uomo che affronta — con la stessa disciplina che lo ha portato sul tetto del mondo — una sfida molto diversa, molto più grande. E in tutto questo, il legame con Corinna resta un punto fermo, silenzioso ma potente. Una presenza che dice molto più di mille comunicati.