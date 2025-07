Stangata Sinner, costretto al forfait: “Malato”

Il 2025 di Sinner è stato grande fin qui e mentre si prepara ad affrontare la stagione sul cemento, è arrivata una notizia che ha gelato i fan.

Mentre Jannik Sinner si gode qualche giorno di pausa, il mondo del tennis italiano continua a brillare grazie alla sua influenza dominante. Dopo il successo a Wimbledon 2025, l’altoatesino ha scelto di prendersi un breve recovery tra Miami e Toronto prima di tuffarsi nella stagione sul cemento americana: attende Toronto, poi Cincinnati e infine il grande obiettivo, gli US Open. Questi appuntamenti sono una sorta di prova del fuoco: Sinner dovrà difendere circa 3.200 punti tra Canada e Stati Uniti, un banco di prova decisivo per consolidare la sua leadership. Il suo status di numero 1 mondiale non è messo in discussione: guida la classifica ATP con oltre 3.400 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz. Ma non è solo un dominio virtuale: nei fatti, Sinner ha dimostrato di saper conservare prestazioni di vertice su superfici diverse, dall’erba di Wimbledon alle superfici rapide nordamericane.

I giovani, in Italia e non solo, lo guardano come un modello, un punto di riferimento per mentalità e costanza di rendimento. In attesa del cemento americano, Sinner sembra più consapevole che mai, pronto a difendere il suo status da top-player e a portare nuovamente il tricolore in alto. L’asticella è stata alzata: ora non resta che confermare negli Stati Uniti quanto dimostrato negli Slam europei. Di mezzo però c’è una malattia che ha destabilizzato l’umore dei fan.

Sinner, quel modello che Antonelli ha solo sfiorato: “Dovevamo incontrarci, ma poi…”

A proposito di sguardi incrociati tra generazioni, piace pensare a come Andrea Kimi Antonelli possa, in un certo senso, riflettere Sinner nel suo percorso in F1. Il rookie della Mercedes sembra già destinato a grandi cose e non ha nascosto che uno dei suoi idoli è proprio l’altoatesino. Mi piacerebbe conoscerlo. Avremmo dovuto incontrarci lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma ero malato – ha dichiarato Antonelli. Il pilota ha spiegato come segua il tennis con attenzione, e come ammiri la forza mentale di Sinner: “Mi impressiona la sua forza mentale, soprattutto quando le cose non vanno bene. Tante volte è riuscito a ribaltare situazioni difficili. Resta concentrato in ogni momento: si impara molto a guardarlo”.

Il giovane pilota, che tra errori, Sprint e podi sta scoprendo cosa significa “nuotare tra squali” in F1, non smette di guardare al di là dei cordoli. Le sue ispirazioni spaziano da Ayrton Senna a Valentino Rossi, da Lionel Messi allo stesso Jannik Sinner. Questa frase testimonia la profondità del suo approccio: non solo moda, ma metodo, determinazione, capacità di restare calmi sotto pressione. Nel microcosmo del motorsport, allora, nasce uno scambio ideale tra fuoriclasse di campi diversi: da Sinner, Antonelli prende la forza mentale.