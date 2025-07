Tragedia per lo sport italiano: abbiamo perso un mentore

Arriva ancora un tragico lutto per lo sport italiano. La federazione e tutti i suoi atleti sono distrutti.

Quello che stiamo vivendo è un anno pieno di lutti, per il mondo dello sport. Sembra che in questo 2025 qualche dio dello sport o chi per lui abbia deciso di richiamare a se campioni e giovani atleti allo stesso modo, senza guardare in faccia nessuno o fare distinzioni tra chi ha abbandonato lo sport da anni e chi invece è appena entrato in questo mondo.

Ai tanti lutti che hanno incluso il mentore di Michael Schumacher, il pilota Jochen Mass ed il giovane calciatore argentino Camilo Nuin che ha perso la vita in un “banale” intervento per un infortunio, se ne stanno aggiungendo sempre di più nel nostro paese dove sono scomparse tante figure importanti per lo sport, magari non internazionale ma locale, che hanno fatto crescere dei movimenti sportivi nel loro comune.

L’ultima notizia di questo tipo arriva da Bosco Chiseanuova in Veneto, piccolo comune che come tanti altri del Nord Italia vive sopratutto per gli sport invernali come Sci di Fondo, Sci freestyle e molti altri. Lì, una figura di riferimento del movimento sportivo locale si è spenta. E’ stato un mentore per molti atleti ed ora, anche la federazione ci tiene a ribadirlo.

Addio all’istruttore più famoso

Carlo Scandola, meglio noto con il soprannome di Vito nella piccola comunità di cui è stato un membro importante, si è spento in queste ore. L’uomo aveva 71 anni e a quanto si apprende, ha combattuto coraggiosamente contro una malattia che purtroppo, alla fine non gli ha lasciato scampo lasciando un vuoto enorme nel mondo dello sport e sopratutto nei concittadini.

All’uomo, appassionato di Sci e istruttore che ha contribuito alla crescita del settore in questi anni, anche la Federazione Italiana Sport Invernali ha voluto dedicare un commosso ricordo: “il tecnico veronese che nello sci di fondo era un’istituzione: ha fatto crescere generazioni di atleti veronesi nello Sci club Bosco e veneti come allenatore e responsabile degli sci stretti del nostro comitato. Preparato, appassionato, discreto, ha dato moltissimo a tutto il movimento degli sport invernali, veneto e italiano”, si legge sulla pagina Instagram di FISI Veneto.

Noto come un allenatore rigoroso, umano e molto lungimirante, Scandola ha contribuito alla formazione di tanti sciatori che poi si sono fatti un nome nell’ambiente come Paola Pezzo, Fulvio e Sabina Valbusa, Lucia Scardoni che ora perdono una guida ed un vero mentore. Un grave lutto che si unisce ai tanti che quest’anno hanno rattristato lo sport italiano.