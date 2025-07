Atalanta, amichevole di lusso il prossimo 16 agosto: i dettagli

Sabato 16 agosto l’Atalanta sfiderà la Juventus nel Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Di seguito la nota della Dea:

“Sarà però anche una sempre sentita occasione per ricordare insieme a tutti i tifosi due figure importanti nella storia dell’Atalanta, quali Achille e Cesare Bortolotti, in quella che sarà la 26ª edizione del trofeo dedicato ai due indimenticabili e indimenticati Presidenti. A fine partita, come da tradizione, verranno assegnati il Premio “Valter Polini” al giocatore più corretto e il Premio “Mario Bresciani” al miglior giocatore della partita.

Dopo le ultime sei edizioni che avevano visto coinvolte formazioni straniere, l’avversario torna a essere una squadra italiana, nell’occasione la Juventus, che aveva già partecipato all’edizione in onore di Cesare Bortolotti nel maggio del 1992 con la formula del triangolare cui aveva partecipato anche il Borussia Dortmund”.