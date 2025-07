Batosta dopo il dramma per il campione italiano: il colpo è durissimo

Ancora una sconfitta e per il campione italiano che ha fatto sognare un paese intero, si aprono le porte dell’addio.

Possiamo vantarci di vivere in una nazione che al livello sportivo non si fa mai parlare dietro, quale che sia lo sport. In questo momento storico molto fortunato, in Italia abbiamo campioni nel mondo del tennis, del pugilato, della pallanuoto, perfino negli sport invernali. Paradossalmente, l’unica squadra azzurra che non sta andando proprio benissimo è la Nazionale di calcio, storicamente una vera potenza in grado di vincere ben quattro mondiali e due europei!

L’Italia è in grande crescita anche nel campo delle Arti Marziali Miste, disciplina dura ed emozionante in cui molti nostri validi atleti, dalle promotion come Cage Warriors ed UFC, si fanno notare mettendo in campo prestazioni convincenti, segno che lo stradominio brasiliano, americano e russo in questo campo un giorno potrebbe essere messo in pericolo dai nostri atleti.

Purtroppo però le sconfitte fanno parte del gioco. In particolare, in queste ore è arrivata la notizia del match più atteso dai tifosi italiani di MMA che non è andato proprio come previsto. Conoscendo come vanno le cose in questa promotion, lo stesso atleta potrebbe essere a rischio. E’ un attimo ad essere svincolati dalla promotion di Dana White, se i risultati scarseggiano.

Vettori sconfitto da Allen: il rischio per il ranking

Nella UFC sono pochi gli italiani che sono riusciti ad imporsi, per questo nomi come Sakara e Di Chirico sono così rispettati nel nostro paese. Al momento, nella categoria del pesi medi troviamo un nostro connazionale che tutti gli appassionati di sport di contatto conoscono. Marvin Vettori, fighter di Mezzocorona, continua a tentare di portare a termine il suo “Italian Dream” che è anche il suo soprannome, la vittoria della cintura.

Ad UFC 318 Vettori ha affrontato Brendan Allen, perdendo per decisione in un match dove entrambi gli atleti hanno avuto i loro momenti ma in cui l’italiano forse ha assorbito troppi colpi. Questa per Vettori è la quarta sconfitta negli ultimi sei match che lo avevano visto anche trionfare sul forte Paulo Costa e, sopratutto, giocarsi il titolo con l’allora campione in carica Israel Adesanya, match perso anche in quel caso solo ai punti.

La sconfitta non mette in una buona posizione Vettori, ora fuori dalla top 10 della categoria, superato anche da un atleta che ha già battuto, Romand Dolidze: il problema è che la UFC tende a non tenere nella propria lista di fighter i lottatori che perdono troppi match in poco tempo. Il contratto di Vettori scade tra due match e sarà imperativo portarli a casa con una vittoria convincente. Altrimenti, l’idea di poter vincere il titolo si allontanerà ancora di più e sarebbe un peccato per un atleta che ci è arrivato così vicino solo tre anni fa.