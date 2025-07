Indiscrezione SI – Milan, per la fascia destra proposto dal Belgio El Ouahdi se salta Pubill

Se per la fascia sinistra del Milan il nome di Pervis Estupiñán è quello giusto, i rossoneri sono ancora alla ricerca del profilo giusto per quella destra. Il difensore Marc Pubill infatti è in stand-by, con il Wolverhampton che premere per superare la concorrenza italiana per il giocatore dell’Almeria.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, il Diavolo potrebbe dunque valutare ora piste alternative. Fra i nomi che sono stati proposti negli ultimi giorni, c’è anche quello di Zakaria El Ouahdi, un nome che è stato portato sulla scrivania rossonera dal Belgio.

Si tratta di un classe 2001 in forza al Genk, nato in Belgio ma nazionale marocchino, dove contende il posto ad Achraf Hakimi. Arriva da una stagione da protagonista, con 40 presenze e ben 8 gol e due assist. La valutazione che fa di lui il Genk dovrebbe aggirarsi sugli 11 milioni di euro.