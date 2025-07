Infortunio Sinner, l’ultim’ora gela i tifosi: comunicato ufficiale

In queste ore ci sono state importanti evoluzioni che riguardano il numero uno del mondo. Sinner ha lasciato i tifosi senza parole dopo l’annuncio ufficiale.

Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon, ha dovuto fare i conti non solo con la gioia del successo, ma anche con un acciacco al gomito emerso nell’ottavo di finale contro Grigor Dimitrov. Una caduta sfortunata lo ha costretto a chiedere il medical time-out e a giocare con una vistosa fasciatura, che gli ha permesso di proseguire fino alla vittoria del torneo, superando prima Ben Shelton, poi Novak Djokovic in semifinale, e infine Carlos Alcaraz in una finale memorabile. Decisioni del genere non si prendono con leggerezza: i campioni sanno gestire le proprie energie e preservare il proprio fisico, e lo ha dimostrato Sinner stesso con le scelte successive.

Il match contro Dimitrov ha messo in luce una fragilità inattesa, ma Sinner ha retto la pressione, mostrando spirito combattivo e grande resilienza. La decisione di ritirarsi dal Masters 1000 di Toronto – torneo che in passato lo vide trionfare – non è quindi una resa, ma un atto di intelligenza tattica. Meglio rinunciare a un test importante su cemento, per arrivare al Masters di Cincinnati e soprattutto agli US Open al 100%, piuttosto che forzare e rischiare peggioramenti.

Toronto, Sinner si ritira: “Devo riprendermi”

Il forfait di Jannik Sinner al National Bank Open, in programma a Toronto dal 27 luglio, è ufficiale. Il numero 1 mondiale ha spiegato che la scelta è legata a un problema al gomito, emerso durante Wimbledon, e che necessita ancora di tempo per guarire completamente. Sono davvero triste di non partecipare… Vincere quel titolo due anni fa è stato l’inizio di un momento davvero speciale per me, ma dopo aver parlato con il mio team, devo riprendermi – ha dichiarato Sinner, ringraziando i tifosi canadesi e il direttore del torneo Karl Hale. La decisione arriva in un momento cruciale della stagione nordamericana, che vede concentrare in poche settimane tre appuntamenti chiave: Toronto, Cincinnati e US Open.

Il ritiro comporta anche un leggero impatto di classifica: Sinner perderà 200 punti, quelli conquistati lo scorso anno nei quarti a Montreal, ma rimane saldo in vetta con un margine considerevole su Alcaraz, anche a causa della probabile assenza di quest’ultimo da Toronto. Il Canada perde insomma quattro delle prime sei teste di serie – Sinner, Alcaraz, Djokovic, Jack Draper – lasciando molto spazio nel tabellone: una chance in più per emergere per altri big come Alexander Zverev. Ora il programma di Sinner prosegue su cemento nordamericano, con l’obiettivo di essere pronto per Cincinnati (7‑18 agosto) e poi gli US Open (24 agosto‑7 settembre), torneo che l’altoatesino ha già vinto nel 2024. Una scelta dettata da pragmatismo sportivo e dalla consapevolezza che i veri giganti sanno quando rallentare il ritmo, ma mai mollare.