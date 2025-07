LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Lookman, partita a scacchi tra Inter e Atalanta. Estupinian-Milan, ci siamo. Conceicao alla Juve e Mbangula al Werder Brema

SPORTITALIA vi racconta in esclusiva tutte le indiscrezioni e le ufficialità di questa sessione estiva di calciomercato. Restate sintonizzati per non perdervi nulla, dalla A alla B, passando per la terza serie professionistica italiana e il mercato europeo ed extra-europeo.

9:45 Conceicao alla Juventus e Mbangula al Werder Brema: è tutto fatto, si attende solo l’ufficialità in queste ore. Weah : il Marsiglia ha un accordo di massima col giocatore ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale alla Juve, che ne parla anche in Premier sui 20 milioni. Lo riferisce Giovanni Albanese.





9:30 Milan, vicina la chiusura della trattativa per il sostituto di Theo: è Pervis Estupinian del Brighton.

9:00 Ademola Lookman è l’uomo di mercato del momento. Il centravanti nigeriano dell’Atalanta si è promesso all’Inter e spera che la trattativa tra la Dea e la dirigenza nerazzurra possa arrivare a una definizione positiva molto presto. La partita a scacchi finirà presto in un senso o nell’altro. Nel frattempo, ovviamrnte, l’Inter è consapevole che dovrà aumentare l’offerta sul tavolo.

8.30 Possibili novità in giornata su Hakan Calhanoglu. Il suo manager è arrivato a Istanbul ieri sera.

8.00 Jorge Mendes sta spingendo con il Barcelona per Denzel Dumfries. Al momento il club blaugrana non ha approfondito perché ad oggi la valutazione è di puntare su Kounde come titolare nel ruolo.

7.00 Joao Felix vicino al ritorno al Benfica.

00.01 Lo Spezia ha ricevuto qualche timido sondaggio per Giuseppe Aurelio, c’è stato nei giorni scorsi un dialogo con il Verona ma senza approfondire. L’idea della Spezia è comunque quella di trattenerlo per rinsaldare le ambizioni nel prossimo torneo di B, soltanto una proposta irrinunciabile farebbe cambiare idea al club ligure.