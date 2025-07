Marotta sfida la Turchia. Lookman, sono tutti d’accordo: countdown partito. Dumfries e la manovra di Mendes

Le parole di Marotta hanno sancito un solco importante nell’estate di mercato dell’Inter. La fine di luglio si avvicina a passo svelto, ed in viale della Liberazione il caso Calhanoglu non ha mai prodotto nessuna offerta concreta nonostante le continue avvisaglie mediatiche di un assalto dalla Turchia, tanto di Galatasaray quanto del Fenerbahce. La questione, nelle idee dei milanesi, dovrà essere risolta entro la fine del mese corrente: in caso contrario il regista resterà in nerazzurro anche per la prossima stagione.



Intanto si lavora per accrescere il tesoretto a disposizione della dirigenza in chiave mercato: a partire da Aleksander Stankovic per il quale l’Inter ha concordato con il Club Bruges un’operazione da 10 milioni di euro più il 10% della rivendita. I milanesi si riservano però una recompra biennale da 25 milioni, che qualora fosse esercitata dopo un anno sarebbe inferiore di 3 milioni di euro circa. In settimana verrà poi predisposto l’assalto ad Ademola Lookman: grande e quasi unico obiettivo reale per la fase avanzata. Ausilio alzerà di qualche milione la prima proposta di 40 ai bergamaschi, con la consapevolezza che non sarà forse un rilancio sufficiente per la chiusura. Gli orobici si aspettano di arrivare quantomeno a 50 milioni di euro, che l’Inter proverà a raggiungere alzando la parte fissa della proposta ed aggiungendo dei bonus relativamente semplici da far scattare. Potrebbe essere la settimana decisiva, come nelle aspettative di tutte le parti in causa che vorrebbero evitare una telenovela troppo prolungata.



Un altro capitolo interessante è quello dedicato a Denzel Dumfries. É nota la presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida sino al termine del mese di luglio. Evidente deadline anche per la fine di questa storia di mercato, da qualsiasi senso la so voglia guardare. É infatti vero che il nuovo agente dell’olandese, Jorge Mendes, stia provando a spingere sul pedale dell’acceleratore attraverso i suoi buoni uffici con Laporta per cercare di convincere il Barcellona a investire la cifra richiesta per portare agli ordini di Flick quello che era stato il “killer tecnico” dei sogni da Champions blaugrana la scorsa stagione.

La volontà attuale della dirigenza dei catalani sembra però, almeno momentaneamente, diversa. I blaugrana intendono infatti puntare su Kounde per il ruolo di terzino destro, ritenendo il francese uno dei migliori interpreti a livello continentale nella sua posizione. E dunque sembrerebbe controproducente investire una fetta comunque rilevante del budget estivo per una posizione che il Barça ritiene di avere già coperta con Kounde, prossimo a firmare un rinnovo di contratto.