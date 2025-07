Milan, l’idea tattica di Allegri è consolidata. Ma è pronto a rimodularla

Il 4-3-3 di Allegri è pronto a diventare il nuovo mantra anche del prossimo Milan. Il tecnico del Diavolo ha iniziato a lavorare da un paio di settimane con il gruppo squadra rossonero e già s’intravedono le idee tattiche pronte a essere messe in atto. Al momento mancano ancora quelli che dovrebbero essere i terzini titolari per la prossima stagione, ma Allegri si è detto pronto a rimodulare qualsivoglia idea tattica a seconda di giocatori a disposizione e contingenze tecniche.

Le amichevoli asiatiche

Il Milan sarà impegnato a breve con alcuni test amichevoli in terra asiatica e oceanica. Il Diavolo sfiderà a Singapore l’Arsenal, poi a Hong Kong il Liverpool e in Australia il Perth Glory). Diversi spostamenti per i rossoneri, che poi si concentreranno sul debutto stagionale, in programma domenica 17 a San Siro col Bari per i trentaduesimi di Coppa Italia, che precede l’esordio in campionato casalingo sabato 23 contro la Cremonese. Dunque meno di un mese e si partirà. I tifosi attendono i colpi decisivi dal mercato, nel frattempo Allegri continua a lavorare alacremente per cercare di amalgamare il collettivo.