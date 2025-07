Calhanoglu spegne le voci di mercato: “Resto all’Inter. Lautaro? Ci siamo chiariti”

È arrivato da pochi minuti ad Appiano Gentile, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, che ha risposto ai cronisti presenti all’esterno del centro sportivo dei nerazzurri. In primis, Calhanoglu ha voluto fare chiarezza sul suo futuro, confermando la volontà di restare dopo le tante voci di mercato: “Se resto? Sì, sì, parleremo quando sarà il momento”.

Parlerai con Lautaro?

“Ho già parlato, non c’è problema, ci siamo chiariti.”.

Si punta a vincere tutto?

“Speriamo di sì”.

Ci racconti il tuo stato d’animo?

“La mia vacanza è stata non facile per via delle tante speculazioni. Ma eravamo sempre in contatto con l’Inter. Durante il Mondiale sono andati via i giocatori infortunati, io ho fatto preparazione e sono tornato nelle migliori condizioni. Ora voglio cominciare a lavorare”.

Sarà tutto a posto nel ripartire? Ci sono state tante voci di mercato.

“Come succede ogni anno. Questa volta un po’ di più. Ma non ho voluto dire niente perché volevo che i nostri tifosi vedessero una volta che sarei tornato qui, parlare sempre non è giusto”.

Ma sei contento di rimanere?

“Certo, sono un giocatore dell’Inter e voglio continuare qui”.

Magari rinnovi?

“Vedremo cosa succederà, il mio obiettivo è essere lì e vincere trofei”.

Una piccola tifosa ha esposto uno striscione dedicato a Calhanoglu questa mattina all’esterno di Appiano. Di seguito l’immagine ripresa dai colleghi di FcInterNews: