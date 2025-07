Como, la clamorosa idea sull’ingresso gratuito dei tifosi

Il presidente del Como Mirwan Suwarso carica l’ambiente e lancia alcune idee niente male ai microfoni de La Provincia. Il progetto dei lariani continua a essere molto solido, tra un mercato davvero dispendioso e di qualità, e alcune possibilità di costruire idee consistenti anche a livello di marketing: “Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale vip, presto potremo cominciare a far calare il livello dei biglietti più popolari. L’obiettivo in tre anni è consentire di accedere alla curva gratis per i cittadini di Como. Lo sta facendo anche il Fortuna Dusseldorf in Germania”, ha detto Suwarso.

Il sogno Europa

Suwarso ha parlato anche del sogno Europa ai microfoni de La Provincia: “Per farlo dovremmo metterci dietro due o tre squadre molto importanti, non è facile. Però è una bella squadra. Morata? La situazione è ancora bloccata, speriamo si sblocchi“. E poi un bel proposito sul vivaio: “Stiamo facendo un mercato importante per la Primavera. Abbiamo preso Bonsignori e Pisati, e credo che ne arriveranno altri tre che giocano nelle nazionali giovanili. Il nostro progetto è che nel giro di pochi anni alcuni prodotti del settore giovanile comincino a giocare in prima squadra e in futuro sarebbe bellissimo che la prima squadra giocasse solo con calciatori italiani. Non è una cosa che si fa dall’oggi al domani. Ma il nostro progetto è partito”.