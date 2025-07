III Edizione del Memorial Sandro Criscitiello: la prima uscita della nuova Lazio di Sarri contro l’Avellino. Appuntamento allo Stirpe di Frosinone, diretta ed esclusiva Sportitalia

Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva la terza edizione del Memorial Sandro Criscitiello, dedicato alla figura del padre del Ceo e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Una straordinaria serata di calcio in programma sabato 26 luglio 2025 con fischio d’inizio alle ore 20,30: allo stadio Stirpe di Frosinone si affronteranno Avellino e Lazio per succedere nell’albo d’oro del Memorial Sandro Criscitiello ad Avellino (2023) e Crotone (2024).

Sandro Criscitiello è stato una figura molto vicina agli avellinesi, sindaco per quasi vent’anni di Mercogliano, il più grande comune della provincia di Avellino. Un legame rafforzato dalla condivisione dei drammatici momenti del terremoto che colpì l’Irpinia nel 1980.

La sfida tra Avellino e Lazio è un evento di grandi contenuti tecnici. È la prima uscita della nuova Lazio di Maurizio Sarri, tornato sulla panchina laziale: l’unico test in Italia prima degli impegni all’estero che porteranno all’avvio del campionato. Per l’Avellino, invece, è una notte che prolunga la grande festa per il ritorno in Serie B conquistato sul campo nella passata stagione vissuta da dominatrice della Serie C.

Avellino-Lazio sarà offerta in diretta ed esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) con la telecronaca di Francesco Letizia e i contributi a bordocampo di Naomi Moschitta. Il match prevede i calci di rigore in caso di parità al termine del tempo regolamentare. La diretta sarà preceduta da un ampio pre-partita con interviste e curiosità con collegamenti dall’esterno dello Stirpe garantiti da Gianluca Viscogliosi e Anna Pia Panassidi.

Al fischio finale, Sportitalia offrirà un post-partita con le immagini della consegna dei trofei alla squadra vincitrice al Man of the Match, interviste, approfondimenti e la diretta di Sportitalia Mercato con la presenza anche di Alfredo Pedullà.

Per i tifosi di Avellino e Lazio è un’occasione da non perdere per vedere all’opera le rispettive squadre nel mezzo della preparazione precampionato. Sarà anche una serata di divertimento e grande impatto emotivo: prima del fischio d’inizio Michele Criscitiello e gli ultras dell’Avellino celebreranno, premiando le famiglie, il ricordo di due giovani supporter irpini tragicamente scomparsi. Nell’intervallo, invece, i tifosi saranno coinvolti in una serie di challenge e sfide in campo con in palio magliette, inviti negli sky box di Sportitalia e biglietti di accesso a partite, tra le quali il derby Lazio-Roma.

La copertura di Avellino-Lazio per la terza edizione del Memorial Sandro Criscitiello sarà al massimo livello: 7 telecamere e droni che seguiranno la giornata e l’avvicinamento delle squadre rendendo così possibile vivere ogni momento senza perdere nulla.

Michele Criscitiello (Ceo e direttore di Sportitalia): “Abbiamo tenuto fede all’impegno preso con gli avellinesi che sono sempre stati molto legati a me e alla mia famiglia. Avevo promesso che avrei riportato l’Avellino ai fasti della Serie A quando, tre anni fa, abbiamo dato vita al Memorial: dalla Folgore Caratese di Serie D siamo passati al Crotone di C e ora il doppio salto con la Lazio.

Ringrazio la famiglia D’Agostino e sarà anche l’occasione di proseguire la festa per la grande promozione in Serie B. E ringrazio la Lazio e Claudio Lotito per la disponibilità. Un ringraziamento anche a Maurizio Sarri: è per noi motivo d’orgoglio che questa sia la prima uscita della sua nuova avventura laziale, l’unico test in Italia e che avvenga a pochi chilometri da Roma così da regalare a tutti i tifosi biancocelesti la possibilità di vivere da vicino la loro squadra del cuore”.