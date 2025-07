Bagnaia, cambia tutto dopo Brno: coinvolta tutta la Ducati

Pecco Bagnaia e la Ducati ritrovano entusiasmo dopo Brno: qualcosa di speciale è successo lontano dai riflettori della pista.

La stagione in corso, per Pecco Bagnaia, non è certo quella che si immaginava a inizio anno. I riflettori, che lo avevano incoronato campione del mondo, oggi spesso sembrano puntare altrove. Il suo compagno di scuderia va a mille mentre lui non riesce a trovare feeling con la moto.

Gli alti e bassi, le cadute e le difficoltà tecniche hanno inevitabilmente lasciato segni, eppure, dopo Brno, qualcosa è cambiato. Non parliamo di risultati clamorosi o di vittorie improvvise, ma di un momento che ha riacceso una scintilla importante.

Bagnaia e la Ducati: la visita inaspettata

Certe volte, nel mondo dello sport, non serve una bandiera a scacchi per fare la differenza. Basta un gesto, un’occasione vissuta con le persone giuste, per ritrovare quell’energia che sembrava smarrita. E questo, senza ombra di dubbio, è uno di quei casi. Perché dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, Pecco Bagnaia e il Ducati Lenovo Team si sono concessi una pausa diversa dal solito. Una visita speciale, lontana dai paddock e dalle telecamere, che però ha avuto un significato profondo.

Bagnaia, infatti, insieme a Gigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse, e Mauro Grassilli, Direttore Sportivo, si è recato alla sede della Brembo, a Curno, nel cuore dell’industria bergamasca. Un incontro informale, sì, ma per nulla banale. Perché quella visita, fatta per celebrare il legame storico tra Ducati e Brembo, è avvenuta in un anno simbolico: il cinquantesimo anniversario della prima gara nel Motorsport dell’azienda leader nella tecnologia frenante.

Ed è proprio questo che ha reso tutto più speciale. A Bergamo non c’erano solo ingegneri e dirigenti, ma persone che condividono una visione, una passione e una fiducia reciproca che va ben oltre il risultato della domenica. Bagnaia, tra una stretta di mano e un sorriso, ha avuto la possibilità di toccare con mano ciò che spesso rimane nascosto dietro le quinte: il lavoro artigianale e scientifico che c’è dietro ogni componente della sua Desmosedici GP.

“Da quando corro in MotoGP ho sempre frenato con Brembo – ha raccontato Pecco – e finalmente sono riuscito a scoprire dal vivo come nascono i freni della mia Ducati. Qui a Curno c’è un mondo di innovazione, di passione e di competenza”. Parole semplici, ma piene di significato. Perché chi vive la pressione delle corse sa bene quanto sia fondamentale sentire che ogni singolo pezzo della moto è costruito con cura e dedizione.

La pausa estiva, quindi, arriva con uno spirito diverso. La stagione resta complicata, non c’è dubbio, però esperienze come questa servono a rimettere le cose nella giusta prospettiva. A ricordare che dietro ogni curva c’è un gruppo di persone che lavora per un obiettivo comune. E Pecco, anche in un momento non facile, ha dimostrato ancora una volta di essere parte integrante di una squadra che non smette mai di crederci.