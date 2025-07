Calha-no o Chala-sì? Hakan chiude il caso dell’estate, l’Inter fa scoppiare la pace

Hakan Calhanoglu chiude il caso Calhanoglu, stavolta forse in maniera definitiva. E’ (è stata?) un’estate caldissima quella vissuta dal centrocampista dell’Inter, che per settimane è sembrato essere un sicuro partente nella rosa di Cristian Chivu. Prima le insistenti voci sul Galatasaray, alimentate da lui stesso con un silenzio assordante mentre attorno a lui parlavano in tanti (dal presidente del club turco fino al barbiere) poi ecco il presunto affondo del Fenerbahce. Marotta però ha ribadito: “Si parla di offerte che a noi non arrivano mai”. Come a dire: va bene la voglia di tornare, ma servono i soldi per lasciar partire un giocatore.

E’ arrivato dunque nella giornata di ieri il momento del ritrovo ad Appiano Gentile: Calha si è presentato regolarmente, spiegando: “Se resto? Sì, sì, parleremo quando sarà il momento. Lautaro? Ho già parlato, non c’è problema, ci siamo chiariti”. Poi sui rumor si è giustificato così: “Non ho voluto dire niente perché volevo che i nostri tifosi vedessero una volta che sarei tornato qui, parlare sempre non è giusto”.

Intanto l’Inter ha da tempo raffreddato ogni possibile pista che riguarda eventuali sostituti. Anche in caso di partenza di Kristjan Asllani infatti, non arriverebbe in nerazzurro un profilo di primo piano in quel ruolo dato che è già stato preso Petar Sucic, che può coprire anche quel ruolo davanti alla difesa come si è visto al Mondiale per Club.

Dal canto suo l’Inter non può che celebrare la nuova pace che è scoppiata: si preannunciava come complicata da gestire una situazione legata a un giocatore che sui social network ha risposto per le rime al proprio capitano e addirittura al presidente. Il fatto che lo stesso giocatore abbia deciso di rientrare gettando acqua sul fuoco, è il miglior segnale nel quale potessero sperare l’Inter e il suo allenatore, Cristian Chivu.