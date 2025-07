Federica Pellegrini cancella Sinner: la previsione lascia a bocca aperta

Tra la Pellegrini e Sinner non corre buon sangue, la nuotatrice però ha deciso di cancellare il tennista: la previsione è chiara

Jannik Sinner e Federica Pellegrini non sono due atleti che si amano particolarmente, o perlomeno questo è il quadro che emerge dalla stampa e da come questa ha trattato il caso Clostebol. Qualche mese fa, il tennista italiano, ora campione di Wimbledon, cosa che lo rende il primo italiano di sempre a vincere questo importante trofeo, ha affrontato le accuse per doping derivate dalla famosa pomata usata dal massaggiatore.

Tutto ha avuto origine l’’11 aprile 2025, durante un’intervista. Le parole della nuotatrice riportate su La Repubblica erano state pesanti: “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% dei casi” e “E’ stato difeso sotto ogni aspetto”. Frasi che hanno sollevato un polverone, con i fan del tennista che si sono scatenati contro di lei.

Alla fine, Sinner ha scontato la sua squalifica ed è tornato a giocare a ottimi livelli, come prova la vittoria di Sinner su Alcaraz che ha finito per consegnarli un importante riconoscimento oltre che riabilitare il suo nome dopo mesi di polemiche. Ma proprio la vittoria ha riacceso la diatriba con la Pellegrini.

La Pellegrini dimentica il caso Sinner

Infatti, subito dopo il successo di Sinner, i social dell’ex nuotatrice sono stati invasi di commenti dei sostenitori del tennista altoatesino, non proprio teneri nei suoi confronti. Commenti ai quali in un video ironico postato sui social, la Pellegrini ha risposto in maniera molto chiara: “Ciao sono Federica e sono ben due giorni che non rispondo a un hater”. Archiviato questo caso, la campionessa olimpica è anche ‘tornata’ al suo primo amore: il nuoto.

Se nel caso di Sinner la Pellegrini è stata molto critica nei confronti di un atleta di nuova generazione, bisogna dire che nel suo campo sportivo è stata al contrario molto di supporto nei confronti di una giovane promessa. Parliamo di Alessandra Mao su cui tempo fa, la Pellegrini aveva detto: “Forse la mia erede può essere Alessandra Mao, ma ha 14 anni e solo adesso ha fatto il primo exploit. In lei però ho rivisto la me di tanti anni fa”. Una previsione importante, visto ciò che è successo.

Mao ha infatti battuto il record dei 54.98 secondi all’EYOF di Skojpe in Macedonia dove si è aggiudicata un oro. Una previsione che la Pellegrini ha azzeccato in pieno, dimostrando di conoscere ancora molto bene ciò che conta all’interno di quello che è stato il suo regno, la piscina, lasciando in un angolo le polemiche e… Sinner.