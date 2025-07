Gravina sui problemi della Serie C: “Proporremo un cambiamento”

Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio che si è tenuto oggi in FIGC, queste le sue parole sui problemi della Serie C: “Esistono delle difficoltà oggettive dal punto di vista economico, il tema della sostenibilità è reale e concreto, la Federazione può fare molto in questo senso ma ha bisogno dell’aiuto di tutte le singole componenti. Bisogna seguire queste iscrizioni che poi non sono coerenti con la sostenibilità del campionato. Triestina e Rimini sono perfettamente in regola per l’iscrizione, ma evidentemente non hanno la forza economica per sostenere la stagione. Dobbiamo intervenire, o inseriamo maggior rigore sulle regole di ingresso, oppure si riprende il percorso di riforma dei nostri campionati e dei nostri format. Il sistema denuncia in maniera chiara una necessità di cambiare e da settembre proporremo un cambiamento”.