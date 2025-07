Silverstone inguaia Hamilton: Ferrari messa da parte

Una rivelazione incredibile arriva a ciel sereno, sembra che Lewis Hamilton abbia qualcosa da nascondere.

La stagione di Lewis Hamilton sta procedendo, tra alti e bassi. Forse più bassi, visto che il pilota inglese si trova posizionato al sesto posto in classifica Piloti superato anche dal suo compagno di squadra Charles Leclerc, il che non è mai un bene perché mostra che a parità di vetture, l’altro collega ha performato meglio. Ma non solo ciò che accade in pista attira l’attenzione.

Lewis ha fatto molto parlare di se anche per ciò che fa fuori dalla pista. Gossip, marketing, orologi di lusso, risposte piccate alla stampa e i suoi rapporti umani. Tempo fa infatti, ha rivelato di vedersi costantemente anche con il suo vecchio mentore Toto Wolff. E proprio a Wolff avrebbe rivelato qualcosa di molto interessante, non legato però alla sua stagione sportiva.

Infatti, qualche tempo fa Wolff ha affermato di sentirsi ancora con il pilota inglese: “Voglio batterlo ma parliamo ancora insieme di flirt e ragazze”, aveva detto il manager. Non a caso, in questi giorni Hamilton è balzato agli onori della cronaca per una fiamma o un presunto flirt con una nota cantante. Vediamo chi è la possibile compagna del pilota di Ferrari.

Hamilton, la nuova fiamma

Diversi periodici scandalistici e di gossip hanno accostato Hamilton a Raye, nota cantante che – come stile musicale ed apparenza – viene spesso paragonata ad Amy Winehouse, la nota cantante scomparsa tragicamente anni fa. Nata anche lei in Inghilterra come Hamilton, Rachel Agatha Keen è salita agli onori della cronaca con il brano Escapism che ha collezionato centinaia di migliaia di stream su Spotify.

Piano però a correre con la fantasia. Forse Toto Wolff sa qualcosa di più ma nessuno si sbottona e per ora, l’unico indizio di un possibile flirt tra la 27enne ed il pluricampione veterano della Formula Uno è la presenza di quest’ultimo al concerto della cantante che ha commentato così: “Quello di Raye è stato il primo concerto che ho visto a Silverstone. È stata grandiosa, non trovate?”, ha affermato il pilota.

Hamilton è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale: negli anni passati però, è stato legato ad almeno due cantanti famose ossia Rihanna e Shakira, con cui avrebbe avuto dei flirt più o meno confermati dalla stampa. Chissà che in futuro i due non ufficializzino qualcosa. Per ora, sono solo gossip!