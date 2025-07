Tradimento Sinner, è bufera: coinvolto anche Agassi

In un momento di grande gioia per Jannik Sinner, arriva una notizia terribile per l’altoatesino. Il tradimento è stato compiuto e Agassi approva.

La stagione 2025 di Jannik Sinner è cominciata come meglio non si poteva immaginare: con una vittoria storica agli Australian Open, primo Slam dell’anno, che ha definitivamente consacrato il talento altoatesino tra i giganti del tennis mondiale. Da lì in avanti, tutto sembrava pronto per un’annata da dominatore assoluto. Ma il percorso di un campione raramente è lineare. La squalifica per il Clostebol – tre mesi lontano dal circuito, tra accertamenti e silenzi pesanti – ha rischiato di far deragliare una stagione appena iniziata. E invece no. Sinner è tornato. Con calma, concentrazione e la forza mentale che lo contraddistingue. Dopo il rodaggio agli Internazionali e la Roland Garros, ha scelto Wimbledon per il suo ammaliare tutti, firmando un’impresa storica: primo italiano di sempre a vincere sul sacro prato del Centre Court, contro avversari di altissimo livello e con tutta la pressione del mondo sulle spalle.

Una vittoria che ha il sapore della rinascita, ma che è passata anche attraverso decisioni difficili. Tra queste, il licenziamento di Marco Panichi e Ulises Badio, lo staff che lo aveva accompagnato nel periodo più importante della sua crescita atletica e mentale. Una rottura avvenuta proprio alla vigilia di Wimbledon, e che ha fatto discutere appassionati e addetti ai lavori. Scelte forti, discutibili per alcuni, ma che hanno portato risultati. Sinner ha vinto, ha ritrovato equilibrio e – soprattutto – si è dimostrato capace di prendere in mano la sua carriera con lucidità. Ora però, uno dei protagonisti di quella svolta riparte altrove. E lo fa con un nuovo progetto ambizioso.

Panichi riparte da Rune e Agassi osserva da vicino

Marco Panichi, preparatore atletico tra i più esperti del circuito, ha infatti scelto di ricominciare dalla panchina di Holger Rune. Il tennista danese, reduce da mesi difficili e risultati altalenanti, ha deciso di rivoluzionare il suo team in vista del finale di stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato da Aneke Rune, madre e manager del giocatore, che ha confermato l’ingresso di Panichi a partire dal Masters 1000 di Cincinnati: “Diamo il benvenuto a Marco Panichi nel team. Porta con sé un’esperienza enorme, non solo dal punto di vista fisico, ma anche in tutto ciò che riguarda la costruzione di un campione Slam”. L’obiettivo è chiaro: portare Rune su un nuovo livello. E Panichi non si limiterà alla sola preparazione atletica. Sarà parte integrante della quotidianità tecnica del team, lavorando anche sul piano mentale e strategico, proprio come fece con Novak Djokovic. Il modo in cui ha collaborato con Nole rispecchia molto il nostro ideale di preparatore – ha aggiunto Aneke, lasciando intendere che la scelta è frutto di una visione precisa e di lungo periodo.

Ma non finisce qui. A orbitare attorno al progetto Rune c’è anche una figura dal peso specifico altissimo: Andre Agassi. L’ex numero uno del mondo ha trascorso alcuni giorni con Rune prima dell’ATP 500 di Washington, offrendo una consulenza tecnica e umana che ha lasciato il segno. È stato davvero un grande piacere – ha raccontato Rune – Agassi vede il gioco in un modo incredibile, mi ha fatto riflettere su molti aspetti del mio tennis. Un mentore inatteso, che con il suo sguardo acuto e la sua esperienza potrebbe affiancare, anche solo simbolicamente, la crescita del giovane danese. Tra Panichi e Agassi, Rune prova a rilanciarsi con fondamenta nuove.