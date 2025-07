Fiorentina, su Beltran c’è una big brasiliana

Lucas Beltran potrebbe presto salutare la Fiorentina. L’attaccante argentino, arrivato a Firenze nell’estate 2023 dopo essersi messo in mostra con il River Plate, non è riuscito a imporsi con costanza nel calcio italiano. Nonostante alcune buone prestazioni, il suo rendimento non ha mai realmente convinto.

La concorrenza alla Fiorentina

Ora, con l’arrivo di rinforzi importanti in attacco come Dzeko e la conferma di Gudmundsson e Kean, le gerarchie in casa viola stanno cambiando rapidamente. La concorrenza è agguerrita e Beltran rischia di scivolare ai margini del progetto tecnico. Per questo motivo, la Fiorentina potrebbe valutare seriamente una sua cessione, nel caso in cui arrivassero offerte economicamente soddisfacenti.

Il Flamengo su Beltran

In questo scenario si inserisce il Flamengo. Il club brasiliano, sempre attento al mercato sudamericano e desideroso di aggiungere qualità al proprio reparto offensivo, avrebbe già avviato i primi contatti con la società viola. Secondo l’esperto di mercato Cesar Luis Merlo, e secondo quanto confermato da Gianluigi Longari, il Flamengo sarebbe pronto a presentare un’offerta da 15 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del classe 2001.