Inter, tra summit e priorità: il punto della situazione. Milan, si stringe per Jashari. Douè e la scrivania di Tare

Giornata interlocutoria ma ricca di incontri in casa Inter. La sede nerazzurra è stata teatro di diversi summit di mercato che hanno strizzato l’occhio anche a prospettive extra Europee. Come nel caso del Super Agente brasiliano Giuliano Bertolucci, che ha proposto ai nerazzurri profili futuribili provenienti dal campionato verdeoro. Si è sfiorato anche l’argomento Andrey Santos, centrocampista di proprietà del Chelsea che piace molto al Direttore Sportivo Piero Ausilio e sul quale l’Inter aveva preso informazioni in un periodo nemmeno troppo lontano, ovvero quando le sirene turche legate a Calhanoglu lasciavano intendere una concretezza che non si è mai verificata. I costi sono molto elevati, ed a meno di uscite a centrocampo le priorità interiste sono rivolte ad altri reparti. Su tutti quello offensivo, con l’attesa del via libera da parte della proprietà per incrementare l’offerta all’Atalanta per Ademola Lookman. Un semaforo verde che si avvicina soprattutto dopo che i milanesi avranno completato un’altra operazione in uscita dopo Stankovic, ovvero quella relative a Tajon Buchanan. Il canadese torna al Villarreal a titolo definitivo per una cifra cje tra parte fissa e bonus si avvicina ad altri 10 milioni di euro, con la prospettiva di mantenere anche una percentuale sulla futura rivendita dell’esterno. Il tesoretto si accresce, e potrebbe incrementarsi anche delle prossime cessioni programmate in viale della Liberazione, a partire da Taremi passando per Palacios.

L’altra priorità, come ormai noto, corrisponde al diciottenne Giovanni Leoni. Anche per il centrale del Parma è pronto un rilancio da parte dell’Inter, da predisporre però una volta che la questione Lookman sarà definita del tutto. Del resto, anche per il difensore l’alleato principale dei nerazzurri risiede nella volontà del diretto interessato, il cui rapporto con Chivu è talmente sviluppato da aver fatto esprimere il tecnico romeno spendendo esplicitamente il nome del suo ex difensore in Emilia nonostante i costi sostenuti di un’operazione che ad ogni modo l’Inter vuole fortemente concludere in maniera positiva.



Siamo a un punto di svolta, potenzialmente decisivo, anche in casa Milan. La telenovela Jashari sembra essere giunta alla sua puntata conclusiva, specie in considerazione dell’orientamento rossonero a modificare la proposta da 37 milioni bonus compresi che vi avevamo raccontato ormai quasi un mese fa. Incrementando la base fissa di sicuro incasso in favore della controparte, la squadra belga concederà il “via libera” tanto atteso e di fatto permetterà a tutte le parti in causa di questa operazione di ottenere ciò che avevano desiderato sin dal primo contatto, con buona pace di piste alternative che da via Aldo Rossi non hanno mai preso concretamente in considerazione.

Il passo successivo sarà un nuovo tentativo per Guela Douè, ovvero il target principale per la corsia difensiva di destra. Lo Strasburgo è conscio del potenziale del suo gioiello, e di conseguenza poco propenso a fare sconti rispetto alla richiesta di partenza da 30 milioni. Anche per questo motivo, fioccano le proposte di intermediari sulla scrivania di Igli Tare in relazione a profili alternativi, al momento non ancora approfonditi. L’ultimo in ordine di tempo, quello di Zakaria El Ouahdi del Genk.