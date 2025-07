Milan, Hayen (all. Bruges) parla del futuro di Jashari: “Presto sarà tutto chiaro, ma le richieste…”

Nicky Hayen, tecnico del Club Bruges, è intervenuto oggi in conferenza stampa, affrontando uno dei temi più caldi del momento: il possibile trasferimento di Ardon Jashari al Milan. Il centrocampista svizzero è al centro di trattative che stanno tenendo col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori, anche per via della rarità di operazioni di questo tipo nel panorama belga.

Le parole del tecnico del club belga

Hayen ha confermato il ritorno in gruppo del giocatore: “Da giovedì è di nuovo con noi in allenamento e lo fa bene: porta qualità e ha un buon atteggiamento. Come deve essere”. Nessun segnale di malumore, dunque: “Se gira col broncio? Non direi”, ha aggiunto il tecnico.

Sul possibile addio al Bruges, Hayen ha mantenuto un profilo cauto: “Presto sarà tutto chiaro. Se possiamo ancora contare su di lui, è qualcosa che va discusso. Non mi agito per questa situazione”.

L’allenatore ha poi sottolineato come certe decisioni vadano oltre il suo ruolo: “Guardate, noi non possiamo farci nulla, abbiamo anche contribuito alla sua crescita. Ciò che accade sopra le nostre teste non dipende da noi”.

La trattativa con il Milan sembra entrata nelle fasi decisive. I tifosi attendono una risposta ufficiale del club dopo aver letto della nuova offerta presentata dai rossoneri. Hayen ha concluso spiegando la posizione della società: “Le richieste del Bruges sono chiare. Le squadre che lo vogliono devono rispettarle. Poi ci sono anche i desideri del giocatore ed è lì che nasce la difficoltà. Ma va bene, presto le cose saranno più chiare”.