F1 Gp Belgio, un fenomenale Verstappen vince la Sprint sul circuito di Spa-Francorchamps

Dopo due settimane di pausa, la Formula Uno riprende con il tredicesimo Gran Premio della stagione 2025. A Spa-Francorchamps, in Belgio, si è corsa questa mattina la terza Sprint della stagione, che ha visto vincere Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo, che scattava secondo con la sua Red Bull, ha sin da subito attaccato Oscar Piastri (secondo), sfruttando la grande efficienza della sua vettura per mantenere la leadership fino alla fine.

Terza piazza per Lando Norris (McLaren), davanti a Charles Leclerc (Ferrari). Non è riuscito nella rimonta Lewis Hamilton, arrivato al traguardo in quindicesima posizione.

Il comunicato del Team Alpine: “Pierre non partirà oggi dalla griglia di partenza della Sprint Race del Gran Premio del Belgio a causa di una sospetta perdita d’acqua dalla sua auto. La squadra cercherà di risolvere il problema il prima possibile”.



Car #10 Update:

Pierre will not start today’s Belgian Grand Prix Sprint Race from the grid due to a suspected water leak on his car.

The team will look to rectify the issue as soon as possible ahead of the start.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2025