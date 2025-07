E’ oggi il primo giorno di lavoro ufficiale dell’Inter ad Appiano Gentile. I giocatori stanno arrivando via via al centro sportivo nerazzurro per effettuare il primo allenamento agli ordini di Cristian Chivu. Il tecnico si è presentato ben due ore prima l’orario ufficiale del ritrovo. Alle 7:30 ha varcato i cancelli di Appiano. Tanti tifosi sono presenti fuori dal centro sportivo per accogliere i giocatori, farsi firmare gli autografi o scattare qualche foto.