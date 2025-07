Memorial Sandro Criscitiello, D’Agostino (pres. Avellino): “Sognare è importante. Il calciomercato? In difesa…”

Al Benito Stirpe, è cominciata la serata della terza edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Questa sera di sfideranno la Lazio di Maurizio Sarri e l’Avellino di Raffaele Biancolino in una gara amichevole. Dopo la presentazione delle maglie ufficiali dei Lupi biancoverdi, firmate “Magma”, il presidente della formazione irpina Angelo D’Agostino ha parlato si microfoni di Sportitalia: “Speriamo di fare bene è una bella occasione. Vogliamo fare una bella figura”, ha detto il numero uno dell’Avellino parlando della sfida di questa sera ai biancocelesti.

Sulla prossima stagione dell’Avellino, quella del ritorno in Serie B, il presidente ha parlato anche della costruzione della rosa da mettere a disposizione di mister Biancolino: “Stiamo facendo un gruppo che speriamo possa fare bene in Serie B. Sognare è importante. Stiamo lavorando sulle entrate ma anche sulle uscite. Siamo tanti e dobbiamo sfoltire. Non diciamo nulla”.

Regalando anche una piccola anticipazione proprio su ciò che potrebbe fare a breve l’Avellino sul calciomercato: “Forse faremo qualcosa a breve in difesa”.