Milan, Allegri soddisfatto ed equilibrato dopo la vittoria: “Bene, ma non è il momento di esaltarsi”

È un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che ha parlato della vittoria del suo Milan contro il Liverpool per 2-4 questo pomeriggio. Il livornese ha commentato con equilibrio il successo contro il Liverpool, sottolineando che “non esaltiamoci adesso, si tratta sempre di un match di precampionato”. Ha spiegato di essere “più contento per i 20 giorni di lavoro che la squadra ha fatto” e sottolineato che “stasera abbiamo avuto un atteggiamento propositivo e alzato il livello di sofferenza. E con la palla abbiamo giocato, ma difensivamente ci siamo dati tutti una mano”.

Allegri si gode Leão

Massimiliano Allegri non ha nascosto di aver gradito la prestazione dei suoi. In particolare, quella di Rafa Leão, a cui ha riservato elogi importanti: “Rafa è un giocatore importante che ha qualità eccezionali e l’età giusta per disputare una stagione super”, ha precisato Allegri, che ha poi aggiunto “i suoi compagni gli hanno dato una mano” e che è contento della prestazione di tutta la squadra, in uno stadio bellissimo contro una grande avversaria come il Liverpool.

Insomma, dopo la stagione terribile vissuta lo scorso anno con la mancata qualificazione alle coppe europee, in casa rossonera anche grazie all’esperto allenatore toscana sembra essere tornato il sereno. Ora comincia il conto alla rovescia verso l’avvio ufficiale della stagione in programma a metà agosto in Coppa Italia.