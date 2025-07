Seconda amichevole per il Milan: le formazioni ufficiali del test contro il Liverpool

Secondo test amichevole per il Milan di Allegri, che scenderà in campo alle 13:30 contro il Liverpool di Arne Slot a Hong Kong. 3-5-1-1 per il Diavolo: Pulisic pronto ad agire alle spalle di Leao.

Le formazioni ufficiali

LIVEPOOL (4-2-3-1): Alisson; Stephenson, Morton, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Elliott; Salah. A disposizione: Woodman, Mamardashvili, Konaté, Jones, Gakpo, Tsimikas, Doak, Kerkez, Frimpong, Bradley, Nyoni. Allenatore: Slot.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic; Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Okafor, Jimenez, Chukqueze, Terracciano F., Colombo, Comotto, Dutu, Bondo, Gabbia, Musah, Magni, Liberali. Allenatore: Allegri.