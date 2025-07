Verstappen-Antonelli, la scelta è arrivata: è anche ufficiale

Le voci su un possibile passaggio di Max Verstappen alla Mercedes si fanno sempre più insistenti, e Toto Wolff stavolta rompe il silenzio.

Nel mondo della Formula 1 le mezze parole spesso contano più delle dichiarazioni ufficiali. E in queste ore il paddock, pur in piena pausa estiva, è tornato a infiammarsi attorno a un nome che non passa mai inosservato: Max Verstappen.

L’olandese, campione in carica e punto fermo della Red Bull, continua a essere al centro di un vortice di indiscrezioni che coinvolge direttamente la Mercedes e il futuro post-Hamilton. La bomba, in realtà, gira da settimane. Ma il fatto che Toto Wolff sia stato pizzicato in vacanza nella stessa località di Verstappen ha riacceso con forza tutte le speculazioni.

Le parole di Wolff su Verstappen e Antonelli

Il team principal della Mercedes, che in genere pesa ogni parola al millimetro, stavolta ha deciso di esporsi. E lo ha fatto ai microfoni dell’emittente austriaca ORF, alla vigilia del weekend di Spa, parlando del 2026 e delle scelte future della scuderia. In apparenza, tutto nella norma. Però il tono, i tempi e soprattutto le risposte lasciano intendere che dietro le quinte qualcosa si stia muovendo. La direzione ufficiale, dice Wolff, è chiara: “La priorità numero uno è continuare con George Russell e Kimi Antonelli”. Nessuna apertura immediata dunque a Verstappen, ma neanche una chiusura netta.

E infatti lo stesso Wolff, quando sollecitato sull’ipotesi Max, ha preferito non sviare: “Non si può non guardare a un campione così”, ha detto, lasciando intendere che l’interesse c’è, eccome. Poi ha provato a raffreddare i toni con una battuta: “Ma se si fa vacanza nelle stesse zone non significa automaticamente che si lavori insieme in F1. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È un caso che trascorriamo le vacanze in regioni simili…”.

Una coincidenza, forse. Però è difficile credere che due figure centrali della F1 si trovino casualmente nello stesso luogo, proprio nel momento in cui i riflettori sono puntati sul futuro della Mercedes. Soprattutto ora che Antonelli, il giovane talento italiano cresciuto nel vivaio Mercedes, è sempre più accreditato come futuro compagno di Russell. Il progetto sul tavolo sembra orientato a costruire un team giovane, ambizioso, a lungo termine. Eppure la suggestione Verstappen continua a essere troppo grossa per essere archiviata con una battuta.

Certo, dal punto di vista contrattuale la situazione è complessa. Verstappen ha un accordo blindato con Red Bull fino al 2028. Però gli equilibri interni al team austriaco, dopo le recenti turbolenze e tensioni, potrebbero non essere più così solidi. E in Formula 1, si sa, nulla è davvero impossibile.

Per adesso, dunque, Wolff l’ha messa sul vago. Ha difeso la linea Antonelli-Russell, ribadendo il progetto interno. Ma intanto ha lasciato una porta socchiusa. Ed è proprio quella fessura, quel “non si può non guardare a un campione così”, a far sognare chi spera in un clamoroso colpo di scena. Perché tra coincidenze, smentite a metà e vacanze condivise, la sensazione è che il mercato piloti non abbia ancora finito di stupirci.