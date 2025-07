Como sempre più vicino a Morata: “Manca solo che sia qui”

Questa sera a Como finirà la Como Cup, il quadrangolare che vedrà la formazione lombarda giocarsi la vittoria finale contro l’Ajax. Ieri il Celtic aveva vinto contro l’Al-Ahli la finale per il 3° e 4° posto. La società lariana, come noto, ha grandi ambizioni e puntano a migliorare ulteriormente i grandi risultati della formazione di Cesc Fabregas. E la società è pronta a mettere a disposizione del tecnico catalano l’ultimo grande colpo: un centravanti di grande esperienza non solo in Serie A, ma proprio internazionale. E questo nome risponde a quello di Alvaro Morata. A confermare che la trattativa, che va avanti da diverse settimane, è vicina alla conclusione è il presidente indonesiano Suwarso.

Il numero dei comaschi ha confermato oggi che manca poco. Suwarso ha parlato così dell’arrivo dell’ex Juventus e Milan: “Manca solo che sia qui. Noi abbiamo l’accordo con il Milan e con il giocatore. Devono parlare Galatasaray e Milan, noi abbiamo fatto ciò che dovevamo“. Una situazione che, evidentemente, si intreccia con l’affare Osimhen. È lecito pensare che il Galatasaray non darà l’ok definitivo finché non avrà l’assoluta certezza di aver riportato in Turchia l’ex asso del Napoli, protagonista assoluto dello scudetto 2023 del Napoli di Luciano Spalletti.